Programa de Natación para adultos mayores Suplemento Jubilados 15/03/2017 Redacción OTRA VEZ ENTRE NOSOTROS, Y RENOVADO

Ampliar FOTO PM NATACION PARA ADULTOS. El intendente Luis Castellano y el subsecretario de Deportes, Sebastian Ballina explican el programa a los abuelos.

En la mañana del miércoles 8, se abrió la instancia de inscripción para el Programa de Natación para Adultos Mayores, que organiza la Subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Rafaela. Como se trató de una única jornada, alrededor de 300 personas se hicieron presentes en el Centro Cultural Municipal, donde fueron recibidas por el intendente Luis Castellano, el subsecretario de Deportes, Sebastián Ballina y el equipo de profesores del área, Hugo Monge, Eduardo Costamagna y Pablo Giacobino.

El subsecretario de Deportes fue el encargado de darles la bienvenida, reconociendo "algunas dificultades que tuvimos que solucionar para este año", pero que, gracias a las gestiones de los profesores "que le ponen a esto mucho empeño y mucho laburo, la realidad es que decidimos y tuvimos la suerte de convertir esta dificultad en una oportunidad. Se fue dando de a poquito, y hoy tenemos la satisfacción de lanzar la inscripción a esta versión renovada del Programa natación para adultos. Hemos podido convertir lo que era un no".



POLITICA PUBLICA

Además, el funcionario destacó que, "para que una política pública se concrete se necesitan varios elementos: la decisión política, y en este caso agradecerle al Intendente por disponer de los recursos humanos y económicos de poder llevar adelante este programa. Y también la duración en el tiempo que viene de esta misma voluntad y de la aceptación de los vecinos de esta política pública".

Antes de darle lugar al Intendente, Ballina depositó su fe y la de su equipo en "que vamos a tener un gran programa este año. Yo creo que las dos piletas que vamos a utilizar son muy lindas y muy nuevas, y esperamos y confiamos en que no vamos a tener esas complicaciones que tuvimos el año pasado".



INTENDENTE

A continuación, el intendente Luis Castellano ahondó un poco en esas dificultades que se mencionaron: "A partir de la noticia del cierre de la pileta de Ben Hur empezamos a buscar alternativas. Costó pero encontramos estas que son superadoras porque de un cupo de 210 personas va a pasar a ser de 300 y eso ayudará a que no queden personas fuera del programa".

Asimismo, puso en valor que, a partir de este año, se dividan en dos sectores, en los barrios Villa Rosas y Amancay: "Eso es importante porque se trabajará con grupos más chicos y la enseñanza será más personalizada".

"Afortunadamente -agregó Castellano- hay una población creciente, se ha alargado la expectativa de vida y todos vamos gracias a Dios a la edad adulta con mejor desarrollo psicológico, físico y de participación. Cada uno de ustedes seguramente participa en instituciones y esa actividad, esa inclusión que tiene la ciudad es importante".

"Este programa ha sido siempre exitoso porque la respuesta es exitosa. Y no hay nada mejor para alguien que toma decisiones con dinero publico que, cuando decide algo, tenga la respuesta masiva de la gente. Con el programa

de natación para adultos mayores ha sucedido eso", concluyó el Intendente.