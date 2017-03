Hockey: CRAR debuta el sábado Deportes 15/03/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO ARCHIVO COMIENZA A RODAR./ Se viene el Oficial.

El venidero sábado dará comienzo la temporada oficial de hockey de la Asociación Santafesina en damas. Se jugará en una única Zona Campeonato, clasificatoria para el Dos Orillas de mitad de año con diez equipos. No habrá este año ascensos y descensos en ese segundo torneo. En tanto, en el torneo Promocional este año jugarán 13 equipos.

La ASH informó que los clubes Cha Roga y Argentino de San Carlos jugarán el Torneo Promocional al no poder completar todas las divisiones, lo cual exige la ASH para jugar en el torneo principal.

En la primera fecha de la Zona Campeonato, CRAR recibirá el sábado a Universitario de Santa Fe. Los demás encuentros serán: La Salle vs El Quillá; Alma Juniors vs Santa Fe RC; Colón – Atlético Franck y CRAI vs Banco.

El horario de los partidos de primera división fue fijado para las 16:30.