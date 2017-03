Se sortea el Mundial Sub 20 Deportes 15/03/2017 Redacción ARGENTINA CONOCERA A SUS RIVALES

El Mundial Sub 20, que se disputará entre el 20 de mayo y el 11 de junio próximos en Corea del Sur, conocerá este miércoles la composición de sus seis grupos, tras el sorteo que se realizará en Suwon, en el que entrarán 24 equipos, entre los que no estarán Brasil y España. El sorteo contará con la intervención de dos antiguas estrellas del fútbol argentino, Diego Maradona y Pablo Aimar. Uruguay, que se adueñó del Campeonato Sudamericano en 2017, luego de 36 años de espera, representará a Sudamérica junto a Ecuador, Venezuela y Argentina, mientras que Brasil y Colombia quedaron fuera. Rogerio Micale, el entrenador que llevó a Brasil al primer oro olímpico de su historia, en Rio-2016, sería destituido después de que el equipo quedara fuera del Mundial. Aunque llegó como favorita al campeonato Sudamericano, la verdeamarela Sub 20 se quedó por tercera vez fuera de la Copa del Mundo al empatar 0 a 0 contra Colombia en la última fecha del hexagonal, logrando un insuficiente quinto lugar. Por la Concacaf, los clasificados fueron Estados Unidos, Honduras, México y Costa Rica. Estados Unidos se coronó campeón del Premundial Sub 20 de la Concacaf, disputado en Costa Rica, al imponerse 5-3 a Honduras en definición por penales luego de un empate sin goles en 90 minutos. Por Europa, estarán presentes en el sorteo, Francia, que se adjudicó el título continental Sub 19 en 2016, Italia, finalista del certamen, Inglaterra, Portugal y Alemania.



SIN EL CAMPEON

Serbia, vigente campeona del mundo Sub 20, cayó eliminada en la fase de clasificación, igual que España, que pese a jugar como local, solo pudo ser segunda del grupo de clasificación al Europeo, detrás de Inglaterra, por lo que no disputó la fase final en Alemania y estará ausente en Corea del Sur. Por su parte, Zambia ganó por primera vez en su historia la Copa Africana de Naciones Sub 20, el pasado domingo 12 de marzo, tras vencer por 2 a 0 en la final a Senegal. Además de Zambia y Senegal, se clasificaron por Africa las selecciones de Guinea y Sudáfrica.

Por Asia, Japón se adjudicó su primer Campeonato continental Sub-19 tras imponerse a Arabia Saudí por 5-3 en los penales de la final disputada en Bahréin, luego de que la prórroga concluyese con 0 a 0. Las dos finalistas, junto a Irán y Vietnam, obtuvieron las cuatro plazas clasificatorias de Asia. Por último, Nueva Zelanda y Vanuatu serán los representantes de Oceanía, tras ser los dos finalistas del torneo clasificatorio de la Confederación de Oceanía, que por primera vez contará con dos mundialistas. Debido a que Oceanía tiene dos cupos, Europa, que tenía seis, vio rebajada a cinco participantes su presencia en el Mundial. Además de Maradona, que ganó el título en Japón siete años antes de conquistar el torneo absoluto en México 1986, y Aimar, también campeón con la albiceleste en Malasia-1997, el sorteo contará con la presencia de representantes de las selecciones participantes, de la FIFA y de las diferentes sedes. El Mundial Sub 20 se disputará en seis ciudades del país (Cheonan, Daejeon, Incheon, Seogwipo, Jeonju y Suwon).



AFA RECURRE AL TAS

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recurrió en las últimas horas al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para intervenir como tercero en el marco del caso por el que le quitaron puntos a Bolivia por la mala inclusión de un futbolista y, de manera indirecta, favorecieron a dos rivales de la Selección argentina. La presentación, a la que tuvo acceso NA, hace referencia a que "todas las Asociaciones miembro de Conmebol son posibles afectadas por la decisión de FIFA, ya que al día de hoy no se sabe la incidencia que tendrán esos puntos". En el caso que involucra a Bolivia -y que afecta de manera indirecta a la Selección nacional-, la FIFA le invalidó un empate 0 a 0 contra Chile y un triunfo 2 a 0 sobre Perú en septiembre pasado, y cambió ambos resultados a derrotas 3 a 0 contra el conjunto del Altiplano por la mala inclusión del paraguayo naturalizado Nelson Cabrera. Bolivia apeló la medida ante el TAS, que todavía no se expidió, y Argentina, Ecuador, Uruguay y Colombia pidieron participar del caso. En caso de ser aceptada su petición, estos cuatro países buscarán lograr la restitución de los puntos a Bolivia.