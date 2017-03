Fueron sancionados 28 pilotos por la CAF Deportes 15/03/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO AGENCIA PRENSAPRO JOSITO DI PALMA. El ganador de la segunda fue uno de los multados en TC.

Mediante un comunicado, la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC recibió el informe de los comisarios deportivos de la fecha disputada en Centenario, en donde se verificó que varios pilotos de Turismo Carretera y de TC Pista, no contaron en sus autos con la conexión del Sistema Integral de Fiscalización (SIF).

En cada una de las divisiones son 14 los pilotos sancionados, quienes deberán abonar una multa de cinco mil pesos ($ 5.000.-) cada uno, equivalentes a 200 litros de combustible, la que será destinada a la Fundación Favaloro y a la Fundación Margarita Barrientos Comedor los Piletones.

En el TC se constató la falta de dicho elemento en los autos del ganador Luis José Di Palma, Juan Manuel Silva, Carlos Okulovich, Sergio Alaux, Emanuel Moriatis, Mauricio Lambiris, Emiliano Spataro, Martín Ponte, Juan José Ebarlín, José Manuel Urcera, Christian Ledesma, Mauro Giallombardo, Omar Martínez y Pedro Gentile.

Mientras que en TC Pista, fueron sancionados Valentín Aguirre, Ramiro Galarza, Elio Craparo, Brian Atkinson, Augusto Carinelli, Federico Alonso, Nicolás Pezzucchi, Federico Pérez, Pablo Costanzo, Luciano Ventriccelli, Martín Vázquez, Cristian Dentella, Juan Garbelino y Gastón Ferrante.

El Reglamento de Campeonato en su artículo Nº 55, inciso 7, establece:

"Todo auto de la categoría Turismo Carretera al salir a pista, tanto en los Entrenamientos, Clasificaciones, Series y/o Final , deberá estar dotado del sensor de tiempos y el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) asignado, debidamente conectado a su batería y en perfecto funcionamiento, caso contrario será sancionado por el Comisariato Deportivo. En el caso de no emitir señales, se comprobará si la falla es debido a una mala conexión del sensor (en los Entrenamientos y/ o Clasificaciones no se emitirán los tiempos obtenidos en forma manual). Si lo citado precedentemente se produce en las Series y/o Final, producto de falla de conexión (se emitirán los tiempos y vueltas computadas en forma manual, pero se aplicará una sanción de multa de doscientos (200) litros de combustible (artículo 55 inc. 6 - R.C.), la cual por cada reiteración, durante el transcurso del campeonato, será duplicada".