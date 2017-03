Nuevo pacto de Viamonte Deportes 15/03/2017 Redacción Leer mas ...

A quince días de las elecciones en AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, el único candidato que presentó lista, llegó finalmente a un acuerdo con sus "opositores" Marcelo Tinelli y Rodolfo D´Onofrio para repartir cargos y dejar el camino allanado rumbo a su desembarco en Viamonte. De esta forma, según pudo saber NA, esa extraña idea de unidad en la que aquellos que se diferenciaban de Julio Humberto Grondona y el denominado "Ascenso Unido" terminaron del mismo lado, cumplió el último paso. Marcelo Tinelli, vicepresidente de San Lorenzo y que se frustró con el recordado 38-38 frente a Luis Segura en diciembre de 2015, será parte del andamiaje de Claudio Tapia al frente de la AFA. El conductor televisivo ocupará un puesto que le gusta por su relación cercana a los jugadores albicelestes. Será director de Selecciones nacionales, donde no solo estará en los detalles funcionales, sino que explotará el marketing y captará nuevos auspicios para el equipo de Lionel Messi que lidera el ranking FIFA. De todos modos, Tinelli quedará fuera del Comité Ejecutivo, pero tendrá la Selección -junto a Juan Sebastián Verón en juveniles- y, en principio, la conducción de la Superliga. Allí, en ese nuevo marco para el torneo de Primera División, estará secundado por Rodolfo D’Onofrio, presidente de River, quien sostuvo hasta donde pudo su idea de no pertenecer al mismo grupo que combatió. El mandamás de Boca, Daniel Angelici, terminó apoyando a Tapia luego de darle pelea y no ocultar que su idea para el fútbol argentino es con dos categorías profesionales, Primera y Segunda División, y una semi profesional, la Primera B.