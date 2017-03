Comenzó el Challenger en Tigre Deportes 15/03/2017 Redacción Leer mas ...

Los argentinos Juan Pablo Paz y Tomás Lipovsek Puches comenzaron con sendas victorias su participación en el challenger de Tigre, certamen internacional que reparte 50 mil dólares en premios y se realiza en las canchas de cemento del Complejo Jeep Park de Benavídez.

Paz, quien entró por invitación, de Quilmes y de 22 años, superó al francés Maxime Janvier por 6-2 y 6-4. Lipovsek Puchés eliminó al sexto preclasificado, el español Iñigo Cervantes, por 7-6, 4-6 y 6-3.

Hoy habrá nueve argentinos en cancha para cerrar la vuelta inicial. Entre ellos, aproximadamente a las 15, Carlos Berlocq (máximo favorito del certamen) enfrentará en su debut al francés Mathias Bourgue. Ese encuentro tiene un antecedente, dado que el año último en Lyon ganó el chascomunense por 6-0 y 6-3. El séptimo favorito del certamen sobre cemento, Guido Andreozzi, a las 13 se medirá con el veterano español de 39 años Rubén Ramírez Hidalgo. Y a las 18 habrá un duelo de argentinos en la cancha central entre Andrea Ricardo Collarini y Genaro Olivieri. El segundo preclasificado del campeonato, el brasileño Rogerio Dutra Silva, quien viene de ganar en Chile, jugará a las 20 ante el ecuatoriano Emilio Gómez.

Otros de los partidos que se jugarán este miércoles son: Máximo González vs Nicolás Jarry (Chile), Facundo Argüello vs Marcelo Zormann (Brasil) y Federico Coria vs Christian Garín (Chile) La entrada para ver el torneo es gratuita. El ganador del certamen se llevará 80 puntos para su ranking mundial. El finalista 48 unidades.



JUGABA DEL POTRO

Al cierre de nuestra edición, en la medianoche argentina, se presentaba Juan Martín Del Potro frente a Novak Djokovic, en el Master 1000 de Indian Wells.

Una de las sorpresas del certamen fue, con un cuadro más que favorable, la caída en el debut del británico Andy Murray ante el checo Vasek Pospisil por 6-4 y 7-6 (5) en una hora y 52 minutos de partido. El N° 1 del mundo acumulaba duras y tempraneras derrotas en los últimos años ante jugadores tales como Donald Young, Guillermo García López y Federico Delbonis.



APOYO A SHARAPOVA

Ante la polémica que desataron sus pedidos de invitaciones especiales a algunos torneos, la WTA salió a apoyar a la rusa María Sharapova, quien regresará a la actividad oficial el 26 de abril, en Stuttgart, tras la sanción de 15 meses por doping.

La ex-Nº1 del mundo y ganadora de cuatro torneos de Grand Slam, volverá a jugar en ese torneo en Alemania y también le dieron wild cards para actuar en Roma y Madrid. En cambio, parece que le negaría esa posibilidad Roland Garros, siendo el Grand Slam que más veces ganó, con dos títulos. Por un lado, Victoria Azarenka apoya el retorno de Sharapova al circuito, mientras que Angelique Kerber y Caroline Wozniacki, otras exlíderes del ranking mundial, no están conformes con el hecho de que los campeonatos le brinden invitación a la tenista de Siberia.