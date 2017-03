River se estrena en Medellín Deportes 15/03/2017 Redacción Leer mas ...

River Plate comenzará su sueño en la Copa Libertadores este miércoles, cuando visite a Independiente Medellín, en la apertura del grupo 3 del certamen continental, el gran objetivo del año para la "banda". El "millonario" pondrá lo mejor que tiene, dado que Marcelo Gallardo preservó a algunos de sus jugadores el pasado domingo ante Unión para tenerlos listo frente al DIM. El partido se disputará en el estadio "Atanasio Girardot", desde las 21 horas, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y se espera la presencia de 40.000 personas. El DIM, dirigido por el argentino Luis Zubeldía, llega en un momento inmejorable: líder de la liga colombiana, con gran nivel futbolístico y con Luis Quintero, convertido en la mejor contratación del fútbol cafetero de este año. El joven volante de 24 años, dueño de una zurda prodigiosa, ha jugado ocho partidos por la liga local, anotando tres goles y siendo el conductor del equipo, en gran sintonía con el experimentado Cristian Marrugo. Los dirigidos por Marcelo "El muñeco" Gallardo saben que la falta de competencia puede hacerles mella, especialmente por el gran ritmo que trae su rival. Estas son las probables formaciones del encuentro:

Independiente Medellín: David González; Marlon Piedrahita, Andrés Mosquera, Hernán Pertuz y Luis Carlos Arias; John Hernández, Didier Moreno, Juan Fernando Quintero y Christian Marrugo; Valentín Viola y Juan Fernando Caicedo. DT: Luis Zubeldía.

River Plate: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas y Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Rodrigo Mora. DT: Marcelo Gallardo.



POR LA RECUPERACION

Más temprano, y luego de la dura caída en su debut ante Flamengo (4 a 0), San Lorenzo buscará hoy recuperarse en el Grupo 4 de la Copa Libertadores cuando reciba a Atlético Paranaense. El partido comenzará a las 19:30 en el estadio "Pedro Bidegain", con el arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano y televisación de Fox Sports. San Lorenzo comenzó con el pie izquierdo su participación en el torneo continental, tras el 4 a 0 sufrido ante Flamengo en el mítico estadio Maracaná. El equipo de Diego Aguirre pondrá en cancha lo mejor que tiene y que no se modificará demasiado en el once titular que presentó el pasado sábado ante Belgrano por el torneo local. En tanto, el conjunto brasileño llegará a este partido luego de un debut en donde dejó escapar la victoria sobre el final, ya que la Universidad Católica de Chile le empató 2 a 2, tras ir ganando 2 a 0. Paranaense llegó a la fase de grupos luego de sortear la fase clasificatoria y dejar en el camino a Millonarios de Colombia y Deportivo Capiatá de Paraguay. El equipo dirigido por Paulo Autuori tendrá entre sus titulares a Luis González, el ex hombre de River, quien es una de las piezas fundamentales del andamiaje del mediocampo. Estas son las probables formaciones:

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Mathias Corujo, Marco Angeleri, Matías Caruzzo y Paulo Díaz; Franco Mussis, Néstor Ortigoza, Fernando Belluschi y Rubén Botta; Ezequiel Cerutti y Nicolás Blandi. DT: Diego Aguirre.

Atl.Paranaense: Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno y Sidcley; Otávio, Luis González, Nikao, Douglas Coutinho o Joao Pedro; Felipe Gedoz y Grafite o Pablo. DT: Paulo Autuori.