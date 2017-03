Imputaron por nuevos hechos a quien purga una pena en Las Flores

En la mañana de ayer, en sede de la Fiscalía Regional local, la fiscal Angela Capitanio procedió a realizar una ampliación de declaración imputativa a Sergio Antonio C.; ampliación de la primera audiencia imputativa realizada oportunamente por el Dr. Guillermo Loyola. El imputado concurrió con su defensora técnica, Dra. Mónica Ronchi.

El 3 de julio de 2015, el fiscal Guillermo Loyola, había convocado a Sergio Antonio C. para una audiencia imputativa en estado de libertad, por el delito de “lesiones graves dolosas calificadas por el uso de arma”.

En tanto que en la víspera C. quedó imputado sobre dos hechos más: “Tenencia indebida de arma de fuego de uso civil reiterada en dos oportunidades” en concurso real.



NUEVOS HECHOS

En dos allanamientos distintos, uno dispuesto por la jueza de IPP Cristina Fortunato el 10 de enero de 2015, y otra por el juez federal de Santa Fe, Dr. Reynaldo Rodríguez, el 2 de enero de 2016; en cada uno de estos actos procesales fueron halladas en poder de C. dos armas de fuego distintas, sin la debida autorización legal para tenerlas.

En esta causa, cuyo legajo penal lleva la Dra. Capitanio, C. se encuentra en estado de libertad; pero el nombrado ya está cumpliendo una pena en la Unidad 2 de la cárcel de Las Flores, de 4 años y seis meses de prisión efectiva impuesta por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, con sentencia de fecha 19 de septiembre de 2016, por el delito de “Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, por lo que continuará detenido.

Luego de comprobarse la reincidencia o no del imputado, se deberá evaluar si podría quedar abierta la posibilidad de una unificación de penas, de la que ya está cumpliendo con las actuales.

El hecho imputado en primer término a C. fue cometido el 28 de junio de 2015, en calle Flaminio del Signore al 1300 -barrio Monseñor Zazpe- cuando después de una discusión el imputado efectuó un disparo contra un grupo de personas utilizando un arma de fuego, provocando lesiones de carácter graves.