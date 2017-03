Nueva caída de Estudiantes Deportes 15/03/2017 Redacción COPA LIBERTADORES

Ampliar FOTO NA EN BRASIL. El Pincha no pudo con el Botafogo.

Los equipos argentinos continúan sin poder ganar en la Copa Libertadores 2017. Esta vez fue el turno de Estudiantes de La Plata, que sin Juan Sebastián Verón, suspendido, perdió anoche con Botafogo por 2 a 1 en su debut en el Grupo 1 de la Copa Libertadores, en un partido que se disputó en el estadio Olímpico Nilton Santos. Roger y Rodrigo Pimpao marcaron los goles del equipo brasileño, mientras que el colombiano Juan Otero anotó el empate transitorio del Pincha.

Estudiantes no mereció volverse con las manos vacías. Perdió por una desatención en el área que aprovechó Pimpao para poner el tanto del triunfo. Una de las pocas fallas en el fondo de León, con bastante fortuna para los brasileños, le costó el partido. Porque prácticamente no sufrieron durante los 90 minutos. Aguantaron, estuvo bien planteado, jugaron ordenados, crearon situaciones, pero los puntos se esfumaron. Antes, el colombiano Otero emuló la pegada de la Brujita y clavó la igualdad en Río. Y cuando todo estaba encaminado para que no hubiera modificaciones en el marcador, otro rebote aprovechado por los brasucas fue el 2 a 1 letal para un Estudiantes que sufrió cinco goles en dos partidos (3 vs. Vélez). Este apenas fue el debut. No se logró el objetivo, pero valió el esfuerzo, aunque no tuvo premio. Por otro lado, es el quinto partido de equipos argentinos en la etapa de grupos de la Copa y todavía no se registraron triunfos. Además del Pincha, perdieron San Lorenzo (0-4 con Flamengo) y Lanús (0-1 con Nacional) y empataron Atlético Tucumán (1-1 con Palmeiras) y Godoy Cruz (1-1 con Atlético Mineiro).