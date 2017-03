Fuertes reclamos del intendente Luis Castellano a la Provincia y a la Nación Locales 14/03/2017 Redacción El mensaje del mandatario giró sobre tres ejes: la seguridad, el cuidado del trabajo y su vínculo con la problemática social, y la continuidad de la obra pública. "Ya basta. No más anuncios", dijo sobre el acueducto y se escucharon los únicos aplausos durante el discurso. Anunció el envío al Concejo Municipal de dos ordenanzas: la obra de cloacas para los barrios del suroeste y para el pago de $ 380.000 por un alquiler para los gendarmes, que nunca ocuparon. Pidió hacer gestiones para que todas las administraciones -local, nacional y provincial- tengan buenos resultados. "Es una lógica muy clara: perdemos siempre", dijo.

Ampliar FOTO J. BARRERA PEDIDOS./ Le solicitó a los ediles tener mayor "entusiasmo y énfasis" para reclamar a otros niveles de Estado.

Por Adrián Gerbaudo (Redacción LA OPINION). - El intendente Luis Castellano abrió un nuevo período ordinario de sesiones del Concejo Municipal con un discurso en donde marcó críticas y reclamos tanto a la Provincia como a la Nación en materia de seguridad y obra pública, como así también en la asistencia al Municipio luego de las tormentas de enero pasado.

El mandatario marcó tres ejes durante su mensaje: la seguridad, el cuidado del trabajo y su vínculo con la problemática social, y la continuidad de la obra pública. En tal sentido, hubo muchos más ataques hacia las otras gestiones que reconocimientos de fallas propias, aunque recordó el concepto de "los tres oficialismos" que tienen representación en el Concejo Municipal: PJ en la ciudad, FPCyS en la Provincia y Cambiemos en la Nación. Y que si a alguno de los tres gobiernos le va mal, a Rafaela le va mal. "Es una lógica muy clara: perdemos siempre", sentenció. Pero, le pidió también a los concejales tener mayor "énfasis" y "entusiasmo" para reclamar a Provincia y a Nación como lo hacen a su gestión.

Recordó las dos tormentas del 2016 ("fue una gran prueba que pudimos superar"), y en alusión a las dos de este año (en donde se gastó un 50% más, de 30 millones a 46 millones de pesos). Reconoció el apoyo de Provincia y Nación, pero reclamó más ayuda: "hay aún mucha deuda pendiente con la ciudad. 6,8 millones de pesos es lo que se ha destinado a Rafaela para cubrir los gastos de los temporales: no llega al 15% de lo que necesitamos".



SEGURIDAD

Si bien dijo que no le correspondía, entendía que fuera el receptor de los reclamos. Y mencionó los casos de Franco y de Noelia, que sufrieron casos de inseguridad. "En muchos de esos mensajes resuena una palabra muy grave: 'impunidad'", dijo.

También mencionó otros aportes: el lugar para que se instale la Policía Comunitaria en el norte de la ciudad, el alquiler para la Unidad Especial de Gendarmería que trabaja junto con el Juzgado Federal, para que tenga también su lugar de trabajo y "210 mil pesos al año destinamos para pagar adicionales de policía enfrente de un destacamento".

Incluso, mencionó que elevará una ordenanza para que lo autoricen a pagar una deuda de 380.000 pesos por los uniformados nacionales. "Esos gendarmes, al final se fueron, los gastos no fueron cubiertos y el municipio tiene ahora una deuda", dijo el Intendente.

Castellano habló de "maltrato a nivel político" y apuntó contra el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. "Se enojó porque aquí en Rafaela les decimos las cosas que hacemos y pensamos y cuáles son los déficits en seguridad y la ausencia de un plan de seguridad para la ciudad, y hace tiempo que no visita la ciudad", le disparó y reconoció la presencia del subsecretario de Investigaciones Criminales y Policías Especiales, Rolando Galfrascoli.

Y le apuntó a las estadísticas provinciales: "el gobierno provincial no brinda datos oficiales sobre el delito, cuando sabemos que la información es la base de la acción".

Para concluir, repitió tres veces la palabra "desilusión". "Aquí estamos todos, que nadie se haga el distraído", concluyó.



LA SITUACION LABORAL

Dio un panorama sombrío sobre la actualidad fiscal por la crisis económica. Dio cifras oficiales: el consumo de alimentos y bebidas cayó 13,27%, indumentaria un 18,9%, permisos de construcción 14,19% y el DREI, un 15%. "En definitiva, menos ingresos para el municipio", dijo.

Como políticas para contrarrestar esto planteó que "en 2017 tenemos previsto llegar a más de 1000 emprendedores con programas como Rafaela Emprende, Rafaela Exporta, Mi Negocio en mi Barrio", con unos 18 millones de pesos para acciones en economía local y barrial.

También se apostará a los programas de formación y capacitación en oficios, becas para estudiantes de todos los niveles y el programa de Inclusión Educativa. Habrá 47 millones de pesos, tenemos previsto invertir en diferentes programas de apoyo a la educación. Y 93 millones para el desarrollo social. Habrá 20 millones para salud y se anunció que el ómnibus sanitario recorrerá todos los barrios, para estar cerca de quienes más lo necesitan, especialmente, los adultos mayores.



OBRA PUBLICA

El Intendente destacó el plan de readoquinado y de bacheo, los desagües de calles Tucumán y en el bario Martín Fierro, lagunas de retardo e iluminación. "Vamos a iniciar las dos obras del Presupuesto Ciudadano Urbano que tenemos pendientes: la remodelación de avenida Ernesto Salva y la refuncionalización del galpón del Nuevo Central Argentino", dijo y anunció que se recuperará el mástil, destruido en la tormenta del 1 de enero.

Reconoció los aportes de la Nación para las obras de Vieytes-Marchini y Av. Italia (casi terminada), así como también la pavimentación de Gabriel Maggi. Anunció que en corto tiempo elevará al Concejo "el proyecto de ordenanza para dar comienzo a la obra de saneamiento cloacal para tres barrios del sur: Villa Los Alamos, Brigadier López y Villa Aero Club".

También los aportes de la Provincia con el Canal Norte, el desvío de tránsito pesado y el Nuevo Hospital. Pero le reclamó el fin de la planta de ósmosis inversa en el norte y un plan de instalación de medidores para el agua potable. Entre las deudas nacionales, destacó el CEPLA (la obra avanza a un ritmo demasiado lento: sólo dos personas trabajan en la obra, porque no llegan los fondos) y una serie de proyectos "evaluados y aprobados técnicamente, sobre los que no hemos vuelto a tener novedades, a pesar de nuestras insistencias".

Con respecto al acueducto, dijo que hay "alrededor de 60 titulares periodísticos". "Ya basta. No más anuncios. Señor gobernador Miguel Lifschitz, le pido que de una buena vez por todas licite el acueducto para la ciudad de Rafaela, y lo ponga en marcha", dijo y su discurso se interrumpió por única vez con aplausos.



RECLAMOS AL CONCEJO

"Hay mucha gimnasia en este Concejo para señalar lo que mi equipo de gobierno debe mejorar", dijo y agregó: "sin embargo, debo decir que no percibo en este Concejo la misma indignación, ni el mismo entusiasmo, ni el mismo énfasis para señalar (ni para gestionar) frente a aquellos problemas que también repercuten en Rafaela y afectan a los rafaelinos, pero que tienen que ver con deudas o fallas del gobierno provincial o del gobierno nacional", disparó.

Finalmente, hizo alusión a la mirada a mediano plazo: Rafaela Productiva 2020, el CENTEC, el proyecto para el campus de la UNRa, el área Metropolitana, el acuerdo con el CIPPEC fueron mencionados, casi como títulos, sin desarrollo.