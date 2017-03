Aldosivi, con muy poco, derrotó a la ‘Crema’ y lo complicó aún más

Atlético de Rafaela sabe que tiene que sumar (y mucho) para salir del fondo de la tabla de los promedios, lugar que nunca pudo/supo abandonar en lo que se lleva disputado del torneo. Ayer, en el estadio José María Minella, por la fecha 15 del torneo de la Independencia, cayó 1 a 0 ante Aldosivi.

Este modelo 2017 de Atlético mostró cosas del Atlético del año pasado. Si bien estuvo firme en la última línea, le marcaron de manera ‘absurda’, le volvió a costar encontrar un juego asociado que le permita generar peligrosidad en el arco rival, y en las pocas que tuvo, no anduvo fino a la hora de definir.



EL GOL Y NADA MAS



Sin sobrarle nada y de manera ajustada, el elenco de Darío Franco superó anoche a Atlético de Rafaela por la mínima diferencia.

En el comienzo del partido Aldosivi intentó imponer su localía, más por lo que podía proponer en el mediocampo que lo que realmente inquietó frente al arco de Lucas Hoyos.

En ese contexto fue Cristian Llama el que intentó manejar el balón, aprovechar su pegada y la movilidad de Bandiera, y a los 8 el propio mediocampista exigió los reflejos de Hoyos junto a un palo.

El equipo de Juan Manuel Llop solo propuso algo diferente con la capacidad individual de Gabriel Gudiño, pero que no tuvo correlato con sus compañeros y por eso la "Crema" no logró inquietar al "Tiburón".

A los 27m Gudiño ensayó un remate de zurda desde afuera del área y Campodónico logró tapar el balón que tenía destino de red.

Sobre el final de la etapa un tiro libre de Llama se fue cerca del poste derecho de Hoyos.

El complemento prometía mucho más de lo que realmente entregó, ya que a los 5 un córner con efecto ejecutado por Llama encontró a Bandiera y el delantero mandó el balón dentro del arco.

El gol pareció mucho para lo que ambos estaban entregando hasta el momento, pero al menos compensó al equipo que pensó más en el arco contrario.

Llop movió el banco tratando de ganar la pelea en el mediocampo, debutando Angelo Martino y el refuerzo Leandro Díaz, pero no obstante el partido fue muy

trabado, luchado y sin ideas claras de ninguno de los dos equipos.

La "Crema" pudo haber igualado con un tiro libre del juvenil Martino que se fue rozando el travesaño, aunque Aldosivi casi estira diferencias por intermedio de Antonio Medina, pero Hoyos le ahogó el grito.

Atlético de Rafaela dio otro paso atrás en su lucha por la permanencia, sigue sin poder engrosar su promedio y perdió la primera de las finales que se juega en esta segunda parte del torneo. El próximo lunes estará visitando a Arsenal en Sarandí, rival directo, en donde tendrá que sumar o sumar. De lo contrario prácticamente quedará condenado.



Las formaciones de los equipos y síntesis del partido:



Aldosivi 1 – Atl. Rafaela 0



Aldosivi: 1-Pablo Campodónico; 22-Damián Ledesma (46m 15-Gastón Díaz), 8-Jonatan Galván, 3-Franco Canever; 4-Ismael Quiles, 14- Sebastián Navarro (76m Alexis Nicolás Castro), 5-Roberto Brum, 19-Leandro Sosa Otermín, 11-Nery Bandiera, 7-Pablo Lugûercio y 99-Cristian Llama (83m Antonio Medina).



Suplentes: 23-M Vega, 13-R. Arias, 25-N. Yeri y 9-S. Penco.



DT: Darío Franco.



Atlético de Rafaela: 1-Lucas Hoyos, 4-Eros Medaglia, 20-Oscar Carniello, 22-Gastón Campi, 16-Mathías Abero; 8-Gabriel Gudiño (78m 7-Fernando Luna), 15-Emiliano Romero, 13-Diego Montiel, 37- Kevin Itabel (66m 35-Angelo Martino); 9-Ramiro Costa (66m 29-Leandro Díaz), 11-Mauro Albertengo.



Suplentes: 12-R. Macagno, 18-L. Pittinari, 3-T. Paredes y 19-R. Ramírez.



DT: Juan Manuel Llop.



Gol: ST 5m Nery Bandiera (A).

Amarillas: Gastón Díaz, Ismael Quilez, Alexis Castro (A); Oscar Carniello (AR).



Estado: José María Minella.

Arbitro: Federico Beligoy.

Asistentes: Federico Cuello y Mariano Altavista.

Cuarto Arbitro: Lucas Novelli.