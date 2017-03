La oposición marcó que el discurso fue "pobre" Locales 14/03/2017 Adrián Gerbaudo Así lo entendieron desde el PRO y el Socialismo. El macrista Menossi indicó que "el intendente mintió" con respecto a la falta de apoyo de Nación por la tormenta y adelantó que rechazará la ordenanza por la deuda del alquiler para los gendarmes. La Socialista Enrico dijo que fue un "desacierto" no hablar de políticas de género. En tanto, la UCR y el PDP marcaron la falta de autocrítica con respecto a temas como el tránsito y la transparencia. Y rechazaron las quejas lanzadas hacia la oposición legislativa.

Ampliar FOTO ARCHIVO NATALIA ENRICO HUGO MENOSSI LISANDRO MARSICO GERMAN BOTTERO

Representantes de cada uno de los partidos políticos con representación parlamentaria dialogaron con LA OPINION luego de escuchar atentamente el discurso del Intendente Luis Castellano, el cual catalogaron como "pobre" o bien le remarcaron la falta de autocrítica a la hora de presentar temas como el tránsito o la transparencia.



NATALIA ENRICO

"El Intendente tiene una estrategia discursiva y de acción que es la de aparecer como el gran gestor de obras y de acciones de la ciudad, rol que le compete como autoridad política. Me hubiera gustado que -como pedimos a la hora de votar el Presupuesto- fuera más enfático con respecto a las obras que fueran financiadas con dineros de la Nación y de la Provincia. Hay muchas que fueron mencionadas que no se especifica claramente y Rafaela recibe muchos aportes de ambos niveles de Gobierno", dijo la socialista.

"Planteó tres ejes y nosotros vamos a seguir poniendo el eje en la necesidad de fortalecer las políticas sociales. Más allá de dar más presupuesto, queremos ver esto planteado en líneas y ejes de trabajo y en una descripción de las partidas", mencionó.

"Es claro que tenemos que trabajar en conjunto. Todos los concejales que pertenecemos a distintas fuerzas políticas tenemos diálogo cotidiano con funcionarios y referentes de nuestros partidos políticos. En mi caso, con el Gobernador Lifschitz, que ha manifestado una intención política de atender las problemáticas de Rafaela. Vamos a estar siempre gestionando en conjunto", destacó Enrico.

"En términos generales, me pareció un discurso pobre. Con muchos reclamos y demandas, pero sin la autocrítica necesaria como para decir cuáles van a ser los ejes de trabajo de este año", señaló y agregó: "hay omisiones que para mí no son menores: que no se haya hecho una sola referencia al 8M, lo que fue esta expresión y referirse a políticas de género y a fortalecer a nivel local distintas estrategias atender una de las principales problemáticas de la ciudad, como la de los femicidios. Que no se haya hecho una sola referencia habiendo tres concejalas, me parece que fue un desacierto". Otro de los temas que faltaron para la socialista fue el tema de la línea agronómica para los agrotóxicos.



HUGO MENOSSI

"El Intendente es el que nos pide que no politicemos la cosa, pero fue un discurso netamente político. No dijo lo que iba a hacer o bien, dijo que iba a tratar de terminar algunas cosas que prometió el año pasado. El discurso se centró en demandar a Nación y Provincia por obras y seguridad, sacándose el lazo totalmente en lo que él debe hacer en materia de prevención y solo destacó que en materia de tránsito rescató 25 motos. El no está bastante enfocado en lo que es la realidad rafaelina y en lo que se debe hacer", dijo el edil macrista.

"No puedo achacarle a los funcionarios porque el que maneja el timón es él. Pide que seamos innovadores y creativos, pero no lo lleva a cabo. Pediría que copie de los lugares en donde se han dado respuestas en materia de seguridad, porque no lo tiene en claro. A tal punto, que tiene que estar copiando el modo de comunicación del PRO, nombrando casos reales que le escriben por las redes sociales", sentenció.

"Esperaba más. Fue el más pobre desde que participo en el Concejo. No he encontrado respuestas, desde el inicio. El Presidente del Concejo en su discurso habló del neoliberalismo, como si ellos vendrían de otro sector que no fueran el menemismo, incluido Reutemann, Obeid y Perotti, que privatizaron. No sé que quisieron venir a inventar con este inicio de sesiones", disparó.

"Ha mentido cuando hablamos de los fondos de la Nación. Le dio 5 millones de pesos por el desequilibrio financiero causados por los temporales. Y van a venir 5 millones más. También lo hemos hablado personalmente sobre el alquiler por lo de Gendarmería. Reconquista y Venado Tuerto pusieron ellos el lugar. Acá alquilaron algo de palabra y le reclaman a Nación que paguen. Van a recibir 10 millones de ATN y podrían imputar esta deuda con ese dinero. Ahora va a elevar una ordenanza y yo la voy a rechazar", adelantó.



LISANDRO MARSICO

"Es importante los reconocimientos de que todas las obras están en marcha de la Nación y Provincia, pese al cambio de Gobierno. Falta, sí. Nosotros también le reclamamos lo que falta. Vamos a insistir con la Nación y Provincia para que venga lo que falta. En el tema de Aguas, he reclamado tanto como él a un gobierno al que represento en el Concejo. O en seguridad, también he hecho lo mismo", dijo el demoprogresista.

"Hoy hay uno de los resortes de la democracia que no funciona y que hoy no se habló: la información. Nosotros no tenemos contestado casi el 50% de los pedidos de informes que elevamos. Si esto falta, ¿de qué vale un convenio con el CIPPEC?", agregó.

"No se habló de qué se va a hacer con el transporte público, con el tránsito, del arbolado público y no se habló del cableado externo", indicó.

"Tomamos la posta sobre lo que hay que reclamar. Pero le pedimos que cumpla con lo que falta", completó.



GERMAN BOTTERO

"Fue un discurso como el que nos tiene acostumbrado en los últimos años. Marcó sobre lo que falta y poco sobre las responsabilidades propias", dijo y agregó: "uno entiende que hay obras como ciertos pavimentos, acueducto, cloacas, que se necesita de otros organismos del Estado, sea Nacional o Provincial. Quizás no hubo una mirada introspectiva y decir qué es lo que está faltando".

"Con respecto a un tema emblema como la transparencia, el acceso a la información, avanzan con el acuerdo con el CIPPEC, pero no es lo que pedimos y tenemos una mirada totalmente distinta", indicó.

"Hay otros temas de neta responsabilidad municipal, como el tránsito o arbolado público. Creo que hay que seguir pidiendo lo que falta, pero luego de 25 años de gobernar, tenemos que hacernos cargo de algunas cuestiones que no están bien", completó.