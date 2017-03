Los Municipales inician hoy un nuevo paro de dos días Locales 14/03/2017 Redacción Por la falta de una propuesta concreta por parte de los paritarios de Municipios y Comunas, los empleados municipales de toda la provincia no trabajarán hoy y mañana.

Ampliar PLENARIO. En los próximos días prevén otras 48 horas de paro y movilizaciones, si no hay novedades

En un nuevo encuentro del plenario de secretarios generales de la Federación de Sindicatos Municipales (Festram) en Santa Fe, ratificaron el paro por 48 horas previsto para este martes 14 y miércoles 15 de marzo. "No solamente que está ratificado el paro de mañana -por hoy- y pasado, sino que también se ha definido una medida gremial para la semana que viene en caso de no llegar a ningún acuerdo, como es el miércoles y jueves de la semana que viene con una movilización el miércoles a Santa Fe y a Rosario", adelantaba Darío Cocco a este medio sobre las medidas tomadas.

En un comunicado, los trabajadores aducen una falta de una propuesta "concreta" por parte de los paritarios de Municipios y Comunas y una "ause​ncia y dilación de negociaciones", como los factores determinantes para sostener esta decisión, adoptada la semana pasada.

Cocco agregó además al respecto que "nadie nos convocó a ninguna reunión, no nos llamaron ni nada. No hemos tenido ninguna novedad. Nos parece bien que el gobierno esté avanzando con otros gremios, siempre que vayan acordando los gremios nos pone feliz por los trabajadores. Pero para nosotros es un tema complejo porque no nos han convocado, lo que quiere decir que el diálogo no avanza y que no existe una oferta superadora como nos habían dicho", dijo.

Además, en virtud de esta situación, el gremio municipal convocará a una medida de fuerza similar a la de esta semana, para los días 22 y 23 de marzo, donde se prevén movilizaciones a los palacios Municipales de Santa Fe y Rosario. "En el Plenario se acordó también que los trabajadores que no participen de dichas movilizaciones, concentrarán frente a sus respectivos Municipios”, dijeron. "La medida gremial está siendo sostenida por las bases, que es lo que nos están pidiendo todos los trabajadores, y al no haber una respuesta habrá medidas lógicas a la no comprensión de lo que piden los trabajadores. Esto es resultado del clamor de las bases, no es algo de nosotros los dirigentes nada más", explicó Darío Cocco al respecto.



LOS SERVICIOS MUNICIPALES

Debido al paro de actividades dispuesto por la FESTRAM, con adhesión del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, se comunica como serán las jornadas en distintas dependencias y las distintas modalidades.

En la recolección domiciliaria, (ya anoche) y el martes 14 de marzo de 2017, no hay recolección de residuos. Se solicita a los vecinos no sacar las bolsas esos días y sí el miércoles 15 por la noche, ya que se retoma el servicio con residuos biodegradables.

Recordamos a los vecinos que es importante que se respete el cronograma y que, el día que no haya recolección, no saquen los residuos ya que las bolsas con basura permanecerán frente a los

domicilios lo que generaría olores, moscas y el riesgo de que animales rompan las bolsas de los canastos.

El Relleno Sanitario y la Estación de Residuos Clasificados permanecerán cerrados los días martes 14 y miércoles 15 de marzo de 2017.

El Servicio de minibuses no funcionará los días 14 y 15 de marzo, como así tampoco la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC). Protección Vial y Comunitaria y Guardia Urbana Rafaelina trabajarán con guardias mínimas esos días.

Las puertas del Municipio permanecerán cerradas más allá que la modalidad del paro sea con presencia en los lugares de trabajo.

No habrá atención al público en Moreno 8, como tampoco en las dependencias externas. Además no se dictarán clases en los organismos dependientes de la Municipalidad de Rafaela.

En los centros de salud Municipales que funcionan en los barrios Virgen del Rosario y 2 de abril no habrá atención. El resto atenderá normalmente.