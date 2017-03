No hay acuerdo entre estatales y la Provincia Locales 14/03/2017 Redacción El gobierno santafesino ofreció un 21% de aumento para los trabajadores públicos, propuesta que fue rechazada. Mañana UPCN realizará una jornada de paro sin concurrencia a los lugares de trabajo. ATE evalúa qué medidas tomará.

Ampliar FOTO SANTA FE ENCUENTRO. Farías y Saglione encabezaron la reunión con los gremios ATE y UPCN. No hay acuerdo. Mañana paro por 24 horas.

Apenas pasado el mediodía de ayer el gobierno de la provincia de Santa Fe mantuvo una nueva reunión con los gremios de la administración central, con la intención de establecer un acuerdo paritario con los empleados estatales. Jorge Molina, de la Unión del Personal Civil de la Nación, y Jorge Hoffman, de la Asociación de Trabajadores del Estado, fueron recibidos por el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, y su par de Economía, Gonzalo Saglione, en Casa de Gobierno.

Continuando con las negociaciones, los funcionarios ofrecieron un incremento salarial del 21 % a pagar en dos tramos (12% en el mes de marzo y 9% en el mes de julio), es decir un 1,5% más que en la oferta anterior.

Además durante la reunión se analizaron distintos aspectos que hacen a las condiciones laborales de los trabajadores estatales y al impacto que el mencionado incremento tendrá en las distintas categorías de los empleados públicos.

También, la propuesta se completó con el ofrecimiento de incluir una cláusula de actualización automática de salarios por el índice de precios al consumidor que publica el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), como resguardo del poder adquisitivo de los sueldos de los trabajadores, ante cualquier suba inflacionaria que supere la pauta salarial acordada.

Los gremios no aceptaron la propuesta, por lo que continuarán adelante con una serie de medidas de protesta, entre ellas el paro por 24 horas para mañana miércoles. La medida se hará sentir en nuestra ciudad en las dependencias provinciales, por ejemplo en la sede de la Administración Provincial de Impuestos (API). El paro será sin concurrencia a los puestos de trabajo.



“NO LO VAMOS A TRANSMITIR

A LOS AFILIADOS”



Luego del encuentro Jorge Molina, titular de UPCN, fue tajante respecto de la respuesta que dieron a los funcionarios provinciales. “Desde UPCN rechazamos la propuesta. No la vamos a transmitir a los afiliados porque tenemos en claro que no la van a aceptar”, expresó el gremialista. Además agregó que, previo a la reunión, “teníamos decidido desde la comisión directiva que si la propuesta no era acorde, este miércoles habrá una jornada de protesta, un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo y con mantenimiento de las guardias mínimas”.

“Entiendo que es un gran esfuerzo del gobierno” prosiguió Molina, “pero no satisface el reclamo de los trabajadores y no merece ser transmitida a los compañeros”.

Respecto de las pretensiones del sindicato, el secretario general de UPCN dijo que el ofrecimiento de incremento salarial tiene que tener “una proyección que cubra la inflación de 2017, y recuperar lo perdido en 2016”.

Mientras, Jorge Hoffmann dijo que este lunes por la tarde en ATE “vamos a resolver qué medida vamos a tomar. Seguramente será una medida de fuerza esta semana, pero tenemos que definir qué medida de fuerza es”.

El secretario general de ATE dijo que “estamos planteando que dentro de la política salarial anual, que sería esta del 21 por ciento ofrecido, debe contemplarse además la pérdida del año anterior, y esto no estuvo contemplado por el gobierno en ninguna instancia. Insistimos en que tenemos que recuperar lo perdido el año pasado”, expresó Hoffmann.