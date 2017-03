No hay interesados en comprar SanCor Locales 14/03/2017 Redacción SEGUN EL GOBIERNO NACIONAL

MINISTRO. Buryaile hizo declaraciones sobre la situación de SanCor.

El Gobierno y la empresa cooperativa SanCor siguen buscando una salida a la crisis financiera en la que cayó la firma, pero aún no hay grupos empresariales que hayan realizado propuestas concretas. Así lo aclaró ayer el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, al expresar que no hay ofertas "por ahora" de grupos privados para adquirir acciones de SanCor. El funcionario indicó que el Gobierno pretende un plan de estructuración para la cooperativa que sea "creíble", con la idea de que la firma siga operando y pueda recuperarse en el mediano plazo para que las fuentes de empleos continúen.

"SanCor no tiene que despedir gente sino que debe incrementar el volumen de leche que procesa, pero para hacer eso tiene que tener más recursos financieros para comprar materia prima, y este es el problema que tiene hoy", explicó Buryaile. En diálogo con radio Rivadavia, el jefe de la cartera agraria sostuvo que "lamentablemente el pasivo que tiene SanCor es exorbitante", y reconoció que "las autoridades actuales de la empresa le ponen el mayor empeño posible".

"Tenemos que ver un plan de reestructuración, que han presentado y estamos analizando", dijo Buryaile, al sostener que el Gobierno está colaborando con la firma en la evaluación de medidas posibles. Consultado sobre si existen ofertas de empresas privadas para adquirir activos de la compañía láctea, Buryaile dijo que "por ahora no, y sostuvo que "el costo operativo mes a mes arroja un promedio de 150 millones de pesos, y esto se va agravando mes a mes".

También aseguró que SanCor mantiene una "deuda enorme" con Venezuela, que rondaría los 1.000 millones de dólares, y que el país caribeño "no pareciera hoy que la vaya a pagar". Por ello, el ministro afirmó que "la firma cooperativa tiene un pasivo muy importante que tiene que resolverlo". "Queremos de SanCor que presente un plan de reestructuración que sea creíble para tratar de poner entre todos, la empresa, el gremio y el Estado, para ver si se puede sortear este difícil momento: no va a ser fácil", dijo.



EL DRAMA DE

CENTENO



La crisis de SanCor afecta a todo el pueblo de Centeno porque la cooperativa decidió suspender la producción de esa planta, sobre la que gira la economía de toda la población vinculada directamente a su actividad. La población teme que la suspensión sea una medida previa al cierre definitivo debido a que por la falta de leche SanCor decidió producir aquellos alimentos que más salida comercial tienen.

Por lo que en la planta de Centeno, que es donde se produce queso muzzarella, un producto con menos salida, quedó paralizada la producción que mantenía activa la economía del lugar. La planta de Centeno es la que paga los mejores sueldos y tiene mayor cantidad de empleados, por lo que debido a la crisis temen que los impuestos que ya no se percibirán afecte también a la municipalidad local.

El año pasado, cuando Sancor suspendió los turnos de los fines de semana, el pueblo perdió una inyección de 500 mil pesos mensuales. La comuna, que recaudaba un 60% de los impuestos, bajó a 48% y las autoridades temen que la crisis de SanCor impida abonar el sueldo de los 47 empleados municipales.