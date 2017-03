Con emotivo acto inauguraron la remodelación de la plaza "Alfonsín" Región 14/03/2017 Redacción En el atardecer del pasado domingo fueron oficialmente inauguradas las tareas de remozamiento aplicadas a la plaza "Raúl Ricardo Alfonsín", en Lomas del Sur.

Ampliar FOTO F.MELCHIORI// BUSTO./ La obra de Rosa Krilich fue descubierta por las autoridades y la autora. AUTORIDADES./ Una nutrida presencia de radicales, encabezados por el intendente Gonzalo Toselli y el diputado Jorge Henn, dieron el marco adecuado a la realización.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como se anunciara, el domingo por la tarde se llevó a cabo un acto de especial trascendencia, muy especialmente para aquellos que coinciden con los postulados de la Unión Cívica Radical, ya que durante una ceremonia, cumplida en el atardecer, se procedió a dejar inaugurada oficialmente la primera etapa de la remodelación de la plaza "Raúl Ricardo Alfonsín", ubicada en Lomas del Sur, en la intersección de Av. Sarmiento y República Argentina, obra que fue apadrinada por el Comité de la Unión Cívica Radical y el Ateneo Sunchales, a través de un convenio celebrado en junio del año anterior con la Municipalidad local.

Merced a la votación de los vecinos del barrio Sur quedó definido el diseño de la plaza, y tras varios meses de trabajo se pudo inaugurar la primera etapa que contempla la apertura de veredas, construcción del centro, colocación del busto, forestación, iluminación, colocación de cestos de residuos, colocación de bancos. Es importante señalar que por primera vez en la ciudad será utilizada la iluminación de inducción magnética, cuya eficiencia se detenta en su durabilidad, ya que con una utilización de 12 horas diarias se proyecta una duración de 22 años, se trata de lámparas ecológicas que poseen 0,05 de mercurio en su composición, son 100% reciclables y más económicas por su menor gasto de energía y durabilidad.

Participaron de la ceremonia diversos integrantes de las dos instituciones que apadrinan el espacio verde, concejales, funcionarios del Ejecutivo Municipal, destacándose la asistencia del intendente, Gonzalo Toselli; el presidente del cuerpo legislativo y a la vez presidente de la UCR, Leandro Lamberti, el diputado provincial, (el exvicegobernador) Jorge Henn, la presidente del Ateneo , Georgina Rossi.

Tras una coreografía ofrecida por la bailarina Natalí Ponce se oyó el mensaje de la titular del Ateneo Sunchales, Georgina Rossi, quien hizo una introducción apelando a un texto de Herman Hesse y lo ofreció como un paralelismo a lo que nos ocurrió aquel 30 de octubre de 1983, cuando Raúl Alfonsín recuperó la democracia, especialmente en aquellos ciudadanos que en esa ocasión emitió por vez primera su voto.

Evocó el significado de la actuación llevada adelante por el padre de la Democracia, remarcó los valores que guían al Ateneo, enfatizando que "en el padre de la Democracia moderna podemos ver nuestro ideal, por eso que dedicamos este humilde homenaje a quien nos guía". Agradeció a Gonzalo Toselli "por lo que nos ha transmitido a nuestro grupo, hace más de una década", concluyó llamando a defender la democracia más allá de las personas y de los imperios.



Leandro Lamberti

Durante su exposición agradeció a los compañeros de la UCR y del Ateneo " porque gracias a esa convicción y a esa fuerza de trabajo se puede presentar este espacio público, porque aquí hay mucho sudor de la gente del Ateneo Sunchales".

Leandro, como quien lo antecedió evocó la figura de Alfonsín,hizo referencia a la antigüedad del radicalismo y lo señaló como "uno de los partidos más antiguos de la ciudad de Sunchales", calificó a 1983 como "un año muy luminoso, después de sucesos aberrantes que ocurrieron en la Argentina y que todos conocemos".

Por otra parte sentenció "aquí en nuestra ciudad, los que éramos jóvenes y no teníamos bien arraigada esa ideología política esa voluntad de participación encontramos en la figura de Raúl Alfonsín, no sólo a un líder, capaz de conducir a las masas, sino también a un líder capaz de atraer un líder con ideología".

En ese año la ciudad tuvo gobierno radical -encabezado por Ezio Montalbetti- y Lamberti evocó esta situación, recordando a su padre, Rafael Lamberti y a otro prestigioso dirigente radical como lo fue Carlos Toselli.



Gonzalo Toselli

El Intendente agradeció la presencia que "es fundamental para aportar el marco ideal a un momento tan trascendente, la presencia de cada uno de ustedes es absolutamente igual pero quiero agradecer al amigo Jorge Henn, exvicegobernador y actual diputado provincial, extraordinario dirigente y con una gran proyección, pero fundamentalmente una gran persona".

En otro pasaje remarcó que "mucho antes de comenzar la gestión nos propusimos tener como objetivos centrales garantizar derechos y generar igualdad de oportunidades, para eso nos propusimos ser conducidos por valores tales como la participación, la transparencia, la innovación con creatividad, tratando de fomentar compromiso comunitario, y en esa planificación los espacios públicos y espacios verdes, han tenido y tienen una gran relevancia, porque son un espacio de encuentro, de inclusión, un espacio que ayuda a igualar, es así que usando la innovación, la creatividad hemos podido avanzar y mucho en los espacios públicos y en la construcción y la creación de muchos nuevos, para nuestra comunidad".

Recordó los diversos programas puestos en marcha para ello, mejorando los espacios e incorporando valores a jóvenes y niños. Enfatizó que en la actualidad hay consolidados diez padrinazgos y "actualmente nos encontramos en este territorio tan trascendente para todos con un padrinazgo muy particular porque lo asumen instituciones de la vida política partidaria".

Destacó que el proyecto para la remodelación de la plaza Alfonsín fue pergeñado por la ingeniera Fabrina Girard, "que es parte de nuestro equipo".

También compartió una anécdota de cuando en 2006 Raúl Alfonsín debió quedarse en Sunchales producto de la inclemencia climática y evocó parte de los conceptos compartidos en la charla con el exprimer mandatario argentino.



BUSTO

Culminados los discursos, la creadora Rosa Krilich, junto a las autoridades, procedió a descubrir el busto de Raúl Ricardo Alfonsín, y tras obsequiar a la artista plástica con un ramo de flores se dio por concluida la sencilla ceremonia.