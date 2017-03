Triverio suspendido por un año en México Deportes 14/03/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO TELEVISA ENCERRADO./ El ex jugador de Unión de Sunchales y Unión de Santa Fe luego de la fatídica expulsión.

El argentino Enrique Triverio y el paraguayo Pablo Aguilar fueron suspendidos este lunes un año por agredir a árbitros, sanción exigida por los silbantes que rechazaron pitar en el torneo mexicano el fin de semana en protesta por el castigo inicial que era de entre ocho y diez partidos.

Se ha "determinado sancionar a los jugadores Enrique Triverio del Club Toluca y Pablo Aguilar del Club América con un año de suspensión", informó en un comunicado la Federación Mexicana de Fútbol.

Triverio, oriundo de Colonia Aldao y que surgió futbolísticamente en la Liga Rafaelina, con Unión de Sunchales, luego pasó también por Gimnasia de Jujuy, Argentinos Juniors y Unión de Santa Fe, donde tuvo su mejor momento en el país, que le valió la posibilidad de una transferencia al fútbol mexicano.

La protesta de los árbitros, inédita en el balompié azteca pues obligó a suspender por primera vez una jornada completa, estuvo acompañada de un recurso ante la Comisión de Apelaciones de la Federación, que resolvió este lunes modificar la sanción inicial. Tras conocerse esta decisión, los árbitros no se han pronunciado ni han anunciado si volverán a silbar en los cuartos de final de la Copa México, que se juega en paralelo al torneo y que deberán disputarse este martes y miércoles.

Precisamente en partidos de la Copa México del pasado miércoles se generaron las polémicas agresiones: Triverio empujó al árbitro Miguel Angel Flores en el partido en que Toluca cayó 3-2 ante el Morelia y Aguilar le dio un cabezazo al juez Fernando Hernández en el partido en el que el América perdió 1-0 ante el Tijuana.

Pero la tarde del pasado viernes, poco antes de que arrancara la jornada 10 del Torneo Clausura 2017, la Federación consideró que las agresiones no se habían consumado y anunció sanciones mucho menores: suspensión de 10 partidos para Aguilar y de ocho para Triverio. Esto provocó el enojo de los árbitros, que exigían se sancionara con un año de suspensión, como marca el reglamento, y en protesta no salieron a las canchas la jornada completa, que se disputaba de viernes a domingo.

"Me siento avergonzado por lo sucedido, no imaginé que tome tal dimensión (el acto). Reconozco que estuve mal con el árbitro y ofrezco mis disculpas hacia él", publicó en redes sociales el jugador escarlata dejando claro que nunca intentó lastimar al juez.