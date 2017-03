Elecciones vecinales: reunión por el Guillermo Lehmann Locales 14/03/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO PRENSA CONCEJO ANALISIS./ Por la tarde, hubo comisión.

Luego de la sesión matutina, por la tarde los concejales se reunieron para analizar los temas que serán tratados en la sesión del viernes a las 9 (se postergará nuevamente, dado el paro de municipales que comienza hoy hace que no funcione la mesa de entrada hasta el jueves). Se le dio despacho a 6 temas, entre los cuales se cuentan el interés municipal a la película "Barrio di Coi" y el 2 de abril como día de TGD, capacitación para jueces sobre violencia de género, pedidos para más herramientas al Fiscal Regional, reclamos por vacantes judiciales y reclamos por obras hídricas a la Provincia.

Uno de los temas que analizaron los concejales fue la situación de las elecciones vecinales. Recordemos que el próximo domingo​ se elegirán las autoridades en 11 barrios. El foco se hizo sobre el barrio Guillermo Lehmann, en donde una serie de cuestiones administrativas ponen dudas sobre la posibilidades de competir a Luis Poupeau.

Es por ello que hoy se reunirán los concejales a las 10:30 hs. con representantes de Fiscalía, de la Jefatura de Gabinete, del área de Vecinales y de la Junta Electoral para analizar el caso. Hugo Menossi anticipó que, de no tener una respuesta satisfactoria, solicitaría que Poupeau no participe, que el primer lugar lo asuma quien está en segundo lugar y que se agregue alguien en el final del listado.



ELECCIONES EN VILLA PODIO

Finalmente, luego de algunas gestiones de funcionarios del Ejecutivo, integrantes de la Junta Vecinal decidieron habilitar a las tres listas del barrio Villa Podio, motivo por el cual competirían este domingo.