Las ventas con tarjetas bajaron 30% en febrero Nacionales 14/03/2017 Redacción La caída se registró tanto en operaciones con tarjetas de crédito como de débito.

Ampliar FOTO NA PLASTICOS. Perdieron participación en el sector comercial.

BUENOS AIRES, 14 (NA). - Las ventas con tarjetas de crédito y débito cayeron 30% en febrero respecto de enero, y la cantidad de transacciones bajó 28,3%, en un mercado en el que las compras en cuotas con plásticos pierde terreno, según un reporte privado divulgado ayer. El 90,47% de las transacciones se realizaron con tarjeta de débito y sólo 9,53% con crédito, en el mes en que entraron en vigencia los denominados "precios transparentes", según un reporte difundido hoy por la plataforma on line Increase.

El Gobierno reconoció que los precios transparentes no tuvieron el impacto positivo esperado, dado que terminó eliminando las denominadas "cuotas sin interés" y la gente pospuso gastos. El ministro de Producción, Francisco Cabrera, lo vinculó a cuestiones "psicológicas" y a que "se rompió la magia" que había en torno a las supuestas ventas sin interés que sí tenían un costo financiero implícito.

El valor del ticket promedio descendió 2,36% en febrero respecto de enero, pasando de $ 962 a $ 939, de acuerdo con el estudio. Si bien el mercado de débito domina las transacciones, ganó terreno en febrero dado que en enero se habían realizado el 89,38% con ese método de pago y el 10,62% con crédito. Entre los que pagaron con tarjeta de crédito en cuotas, en febrero el 73,9% lo hizo en 1 cuota; el 13,2% en tres cuotas; un 4,2% en seis cuotas; un 4,2% en doce cuotas; un 3,7% en dos cuotas.

En enero, el 69,98% lo hizo en 1 cuota; el 15,17% en tres cuotas; el 5,28% en doce cuotas; el 4,53% en seis cuotas y el 3,87% en dos cuotas. Estos datos son elaborados por Increase, la plataforma on line que ayuda a los comercios a controlar y administrar la información de las ventas con tarjetas de crédito, en base a más de 5.000 terminales pos de los clientes que utilizan sus servicios en todo el país.

"En las transacciones con tarjeta de crédito registramos un incremento en el pago en una sola cuota", explicó Sebastián Cadenas, CEO de Increase. "Esto se observa al analizar las transacciones de todas las industrias en conjunto, como así también en los datos de los sectores de gastronomía, indumentaria, farmacia y jugueterías en particular", expresó Cadenas.



CAIDA EN

BEBIDAS

El consumo de bebidas no alcohólicas registró durante 2016 el nivel más bajo de los últimos seis años, mientras que el volumen de ventas de cervezas fue el más reducido desde 2010. Según un estudio difundido por IES Consultores, el consumo per cápita de bebidas cayó a un mínimo de 22 litros por habitante por año.

El segmento de gaseosas tradicionales, aguas, aguas saborizadas y jugos exhibió un volumen de ventas de 37,5 millones de hectolitros en 2016, el más bajo de los últimos seis años. El segmento de cerveza exhibió el menor consumo desde 2010, y verificó un recorte en sus ventas internas del 2,5% con respecto al 2015, indica el informe.

El consumo total de bebidas registró una caída de 7,9% durante 2016 contra el año anterior, mientras la producción bajó 7,6% en la misma comparación, según un informe privado. De acuerdo con este sondeo, la ingestión de bebidas sin alcohol cayó 10,5% durante el año pasado contra el anterior y el consumo de bebidas alcohólicas retrocedió 4,4%, registrando el vino la baja más pronunciada con el 8,6%.

En 2016, se exportó aproximadamente el 22% de la producción (el 78% se vendió en el mercado interno), porcentaje por debajo del promedio de los últimos diez años. En 2016, las exportaciones de bebidas fueron de 1015 millones de dólares, con una leve baja del 1% con respecto al 2015, mientras que en cantidades, los despachos crecieron un 1,3% al totalizar 393,8 millones de litros, aunque permanecieron por debajo del promedio despachado en el último lustro.

Por su parte, las importaciones del sector totalizaron 85 millones de dólares, con una suba del 33,3% con respecto el 2015. Los destinos de las exportaciones de la industria vitivinícola en 2016, se concentraron en los Estados Unidos (36,1%), en el Reino Unido (11,2%), Canadá (8,4%), Brasil (5,7%), Países Bajos (4,2%), México (3,3%) y China (3,2%), países que concentraron, conjuntamente, el 72,2% de los valores de las ventas en este período.

Con respecto al origen de las importaciones del total de bebidas, la mayor cantidad provino del Reino Unido, que concentró el 22,4% del valor total, seguido por México, con el 19,1%, y luego por los Estados Unidos (12,4%), por Chile (10%), por Brasil (7%) y por Suecia (4,3%).

Para Alejandro Ovando, director de IES Consultores "las perspectivas para el sector de bebidas anticipan un 2017 que dará inicio a una recuperación del consumo, junto con un aumento del salario real y el sector volverá a crecer, aunque no alcanzará los niveles de consumo del trienio 2012-2014".