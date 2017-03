Piden por falta de agua en los barrios del norte Locales 14/03/2017 Redacción DIPUTADA MERCEDES MEIER

La falta de agua en los barrios del norte de Rafaela repercute también en la Legislatura. La diputada del Frente Social y Popular, Mercedes Meier -que estará hoy en nuestra ciudad- presentó un pedido de informe a partir del cual le solicita al Poder Ejecutivo Provincial saber:

* El avance de obras en relación al acueducto de Rafaela, comenzado en Sauce viejo- Santo Tomé y Desvío Arijón.

* El detalle de la inversión pública, en las esferas tanto del gobierno provincial como municipal, referida al acceso de agua potable de los pobladores en los Barrios: Mora, Virgen del Rosario, Virgen del Luján y zonas periféricas.

* La calidad del agua potable en relación a la presencia o ausencia de contaminantes que puedan afectar a la salud humana.

En los fundamentos, la legisladora menciona que hay una "situación preocupante de la falta de agua y de presión, y los avances en soluciones eficaces para solucionar el problema".

"La ciudad de Rafaela históricamente ha padecido la falta de agua en diferentes sectores, problema que se acentúa principalmente en barrios periféricos. Obras prometidas hace mucho tiempo vienen en un proceso muy lento y la respuesta gubernamental para garantizar el derecho al agua potable es insuficiente o nula. La consecuencia de esto es claramente un malestar generalizado en barrios puntuales donde existe baja o nula presión de agua en momentos claves del año. Al escasear tan importante recurso, el agua que se consume muchas veces es de napa, cuya potabilidad es dudosa ya que se han registrado problemas de salud en la población", menciona.

Concluye diciendo que "el agua no es un servicio que deba estar sujeto a la decisión de una empresa privada, si no un derecho que debe ser garantizado por el estado, ya que como el aire mismo, es fundamental para la vida. Este derecho no se está cumpliendo".



EN EL CONCEJO

En la mañana de ayer, ingresó al Concejo Municipal una nota con los vecinos del Mora, justamente, por este tema. Una veintena de vecinos del barrio Mora se hicieron presentes a primera hora en la Municipalidad con el fin de elevar el reclamo de la falta de agua y la contaminación de la misma en las zonas periféricas de la ciudad.

Fueron recibidos por el presidente del concejo municipal Silvio Bonafede, quien se comprometió a recibirlos en una audiencia a diagramar dentro de la próxima semana, y en desarrollar un informe en relación a la problemática.

Los vecinos manifestaron su disconformidad en relación a la desigualdad en la distribución de presión en diferentes barrios. "Nosotros no somos ciudadanos de segunda", expresó enojada una vecina en la reunión. Otro vecino se refirió a la gran cantidad de niños con problemas gastro-intestinales y cutáneos de clara procedencia del consumo agua contaminada.



DEL FRADE EN RAFAELA

Hoy a las 19 se realizará en el local del Frente Social y Popular de la ciudad de Rafaela, ubicado en Avanthay 259, una conferencia ofrecida por el reconocido periodista y diputado provincial Carlos Del Frade en relación a sus investigaciones referidas al juez de la suprema corte Ricardo Lorenzetti, como así también del caso Ben Hur.

Esta charla se encuentra encuadrada en el lanzamiento de su candidatura como Diputado nacional para las próximas elecciones y en la presentación de los candidatos a concejal en la ciudad del citado frente, Christian Avalos y Mónica Fontanetto.