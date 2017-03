¿Cómo ayudar al país para su recuperación? Información General 14/03/2017 Alicia Riberi Si se eligieron los gobernantes -presidente y gobernadores- se los debe dejar gobernar, ya que fueron elegidos por el pueblo; en cuatro años tendremos la posibilidad de volver a elegir al que se nos ocurra.

Camino, leo, investigo sobre este bello país al que se ha masacrado sin piedad…Más escucho, más me doy cuenta que cada uno quiere decir lo que le viene en gana y no veo la opción de luchar juntos por un país diferente, en el que todos los niños puedan disfrutar de una familia con todas las letras, que los escuchen, los mimen, los formen.

Seguramente habrá quién me diga, ¿qué dice? todos cuidamos a la familia y yo apuesto que no, porque si así fuera no habría tantos niños con problemas, jóvenes que se escabullen en el alcohol y la droga y no prosperarían tanto los asilos de ancianos, los refugios. Quien contó con una familia presente y unida puede corroborar lo que digo. A una mesa que le falta una pata pierde la estabilidad…con la familia pasa lo mismo.

En cualquier sociedad la familia es la institución que determina los destinos de un país, ya que de ella salen los futuros gobernantes, empresarios, educadores, empleados y si ellos han sido formados en una familia presente que inculcó los valores universales, que son para todos iguales, estaríamos hablando de otra Argentina.

Es triste pensar en un país en el que en general no se tiene la posibilidad de pensar con libertad, ya que si se piensa diferente a las masas se es golpista, ignorante o inútil… pues les digo que yo prefiero ser nombrada de esa manera a que me paguen un colectivo y me den comida para manifestarme, en muchas ocasiones, sin saber para qué, porqué o sin conocer en profundidad la realidad, más que lo que se escucha al pasar.

Todos los estamentos llegaron a estar manchados, hay periodistas que informan independientemente, pero hay muchos otros que confunden a la gente, poniéndose camisetas políticas, sin dejar la libertad al espectador. Hay agropecuarios, empresarios, comerciantes que son deplorables, pero hay muchos otros con muy buenas intenciones. Por qué tenemos que señalar al rico, como el oligarca o el malvado a quien hay que odiar -conste que no soy rica, ni tengo mansión, ni hago viajes extraordinarios-.

Cuando escucho a algunos gremialistas y políticos señalándolos como delincuentes, es cuando quisiera saber si pueden justificar su fortuna. Si un gremialista conduce al trabajador a tener mejoras, cómo los puede entender, si él no pasa miseria, ni carece de nada. Sólo puede representar a un trabajador quien comparte sus mismos problemas…

No hay que ser muy inteligente para saber que somos usados en muchas ocasiones y a veces sólo nos conviene, sin analizar demasiado lo que hacemos. Poco escrúpulo tiene quien negocia con la necesidad del trabajador, del pobre, del que sufre.

Estamos en una Argentina despojada de un montón de cosas cuando es realidad es una tierra hermosa…qué sentirían los que han luchado tanto por la libertad de este bello país…seguramente tristeza, una gran tristeza, como la que siento hoy, al ver que ni se respeta la democracia.

Sueño con un país en el que si se eligieron los gobernantes -presidente y gobernadores libremente- se los debe dejar gobernar, ya que fueron elegidos por el pueblo; en cuatro años tendremos la posibilidad de volver a elegir al que se nos ocurra…

Hemos pasado tiempos nefastos y los hemos aguantado y hemos respetado la democracia, pues mis queridos argentinos hoy también respetemos la democracia ya que en pocos años más podrán volver a expresarse en las urnas, pero no con un sistema electoral caduco para que permita trampas sino con un sistema electoral transparente en el que cada argentino pueda votar a quien quiera, sin por eso ser señalado como ignorante o traidor.

Argentina, ¿qué te hicieron?…espero podamos ayudar todos a recuperarte y sé que volverás a ser.