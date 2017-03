Del Potro, nuevamente con Djokovic Deportes 14/03/2017 Redacción Leer mas ...

La historia vuelve a repetirse. Como hace dos semanas en Acapulco, Juan Martín Del Potro enfrentará este martes al serbio Novak Djokovic en su segunda presentación en el Master 1000 de Indian Wells. El encuentro se disputará en horario nocturno, aunque en la víspera no había trascendido el horario oficial.

El tandilense, en su partido frente a Federico Delbonis del domingo, tuvo que pedir asistencia. "Estaba un poco mareado, creo que fue por el clima, por el calor agobiante que hizo. No me sentía con tanta energía ni tanta fuerza. Lo llamé un segundo, me atendió y traté de sentirme un poco mejor", explicó Del Potro.

El clima, que por momentos rozó los 50 grados sobre la pista de la cancha 2 del complejo de Indian Wells, era abrasador. "Hacía mucho calor ahí afuera pero las condiciones son las mismas para todos los jugadores. Lo hice un poco mejor en el segundo set y por suerte la sombra empezó a proyectarse sobre la cancha", amplió el argentino.

En este duelo por la tercera ronda, el serbio Nº 2 del mundo afirmó que "tengo que darlo todo. Es lo que se necesita para derrotar a un jugador como él", agregó el balcánico, quien domina el duelo personal sobre el tandilense por 12-4. Y conoce del riesgo que corre, ya que el argentino lo eliminó, sin ir más lejos, en el debut de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Del Potro quedó como el único tenista argentino en el certamen luego de las eliminaciones de, además de Delbonis, de Guido Pella, Horacio Zeballos, Facundo Bagnis y Diego Schwartzmann.