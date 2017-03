Hockey: fixture del Regional D Deportes 14/03/2017 Redacción Leer mas ...

La Confederación Argentina de Hockey dio a conocer las zonas y programación del Regional D NEA de hockey mayores damas, que se realizará en las instalaciones del CRAR, del 23 al 26 de marzo. El mismo fue gestionado por la Federación del Oeste, que organizará el mismo, y tomarán parte los representativos de 9 de Julio de Rafaela y Juventud Unida de Humboldt, por la FOH, y CRAR B de nuestra ciudad por la Asociación Santafesina.

En la Zona A estarán 9 de Julio, Salto Grande Concordia, Paracao de Paraná, CRAR B y Provincial C. En la Zona B lo harán Juventud de Humboldt, Universidad Nacional del Litoral, Colón de Santa Fe, San Fernando, Rosario Rowing y Regatas San Nicolás.



LA PROGRAMACION

Jueves 23: a las 8 horas Colón – San Fernando; 9.30 Juventud – Regatas; 11 UNL – Rosario Rowing; 12.30 Salto Grande – Provincial C; 14 Paracao – CRAR B; 15.30 Juventud – Rosario Rowing; 17 UNL – Colón; San Fernando – Regatas y 20 horas, 9 de Julio – Provincial C.

Viernes 24: a las 8 Colón – Rosario Rowing; 9.30 Juventud – San Fernando; 11 UNL – Regatas; 12.30 Salto Grande – Paracao; 14 9 de Julio – CRAR B; 15.30 Juventud – Colón; 17 UNL – San Fernando; 18.30 Rosario Rowing – Regatas y 20 horas, Paracao – Provincial C.

Sábado 25: a las 9 Salto Grande – CRAR B; 10.30 9 de Julio – Paracao; 12.30 Juventud – UNL; 14 Colón – Regatas; 15.30 San Fernando – Rosario Rowing; 17 CRAR B – Provincial C y 18.30 9 de Julio – Salto Grande. El domingo se definirán las posiciones. Primero de una zona vs. Primero de otra por el tìtulo; segundo vs segundo por el tercer puesto, y así sucesivamente.