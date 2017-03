Lamas se puso plazos Deportes 14/03/2017 Redacción BASQUETBOL

El recorrido de Julio Lamas como entrenador en San Lorenzo, equipo del cual además es hincha, tiene un punto final pactado: el final de esta temporada. Así lo confirmó en entrenador en Todo Red: ​“He decidido no dirigir la próxima Liga, ni en San Lorenzo ni en ningún otro equipo. El club me hizo una oferta de renovación y yo decidí no dirigir, así que San Lorenzo deberá buscar otro entrenador. A mí no me ofrecieron otro cargo en la institución. Muchas veces hemos conversado con el vicepresidente del club (Marcelo Tinelli) de la gestión deportiva, y en el futuro me gustaría intentarlo porque me atrae la función. Ahora no hubo ninguna oferta formal para mí más allá de la de ser entrenador”.

San Lorenzo le hizo llegar una propuesta para prolongar su contrato por dos años, pero Julio ya tiene la decisión tomada.