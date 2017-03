El Gobierno procurará frenar paro de la CGT Nacionales 14/03/2017 Redacción Frigerio subrayó que el gobierno debe "hacer lo que sea para evitar el paro", pero advirtió: "no pueden armar el gabinete".

Ampliar FOTO NA Frigerio recibió a Lifschitz, Vidal y Schiaretti.

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, subrayó ayer que el Gobierno tiene que "hacer lo que sea para evitar el paro" general que la CGT realizará a comienzos de abril, pero advirtió que los sindicalistas "no pueden armarle el Gabinete al Presidente" Mauricio Macri. "Nunca dejamos de dialogar con la CGT. Vamos a seguir trabajando para evitar el paro, porque el paro no ayuda a nadie: es un día menos de valor agregado, de trabajo, es un día para atrás en la Argentina", sostuvo el funcionario nacional.

El referente desarrollista se pronunció así pese a que este domingo, Héctor Daer, uno de los miembros del triunvirato que maneja la CGT, ratificó que el próximo jueves se fijará la fecha para el primer paro general contra la gestión de Macri anunciado por la central, en protesta por los despidos en varios sectores y en reclamo de "rectificaciones" en el rumbo económico.

En diálogo con Radio La Red, Frigerio destacó que la Confederación General del Trabajo (CGT) integra el grupo de "la mayoría de los dirigentes políticos" que "está trabajando y manejándose de una manera muy responsable". "La mayoría de los dirigentes políticos está trabajando y manejándose de una manera muy responsable, como los gobernadores, el Congreso y las centrales obreras también.

En general, los dirigentes políticos están aportando a la gobernabilidad", señaló. Sin embargo, Frigerio rechazó la medida de fuerza al indicar que según los cifras que arroja el Indec "lo peor ya pasó", y agregó: "Tenemos que hacer lo que sea para evitar el paro y seguir dialogando con todos los actores".

A la vez, el integrante del Gabinete rechazó los dichos del secretario general de la CGT Juan Carlos Schmid, quien le pidió al Gobierno "hechos concretos" para dar marcha atrás con la medida de fuerza e indicó que "hasta es necesario que ruede alguna cabeza del Gabinete". "Es una locura que un sindicalista pida que ruede una cabeza de un Gobierno votado por la mayoría de los argentinos. Los dirigentes gremiales no pueden armarle el Gabinete al Presidente", remarcó Frigerio en diálogo con FM Blue.

En ese sentido, consideró que "evidentemente hay algo electoral que está tiñendo la relación" entre la Casa Rosada y la central obrera en un año de comicios clave para Cambiemos. Asimismo, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda se quejó de que "hay sectores puntuales para los cuales el negocio es que este negocio no termine" y lamentó que hay "algunos que lo dicen abiertamente sin pelos en la lengua".

"Hay dirigentes que permanentemente están poniendo palos en la rueda", remarcó, Frigerio en alusión al kirchnerismo, luego de que en la jornada anterior Mauricio Macri dijera también que ese espacio político "pone palos en la rueda a todo" lo que impulsa su gestión.