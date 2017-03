Se prepara para su peor nevada Información General 14/03/2017 Redacción NUEVA YORK

NUEVA YORK, 14 (AFP-NA). - En las vitrinas de la Quinta Avenida ya hay vestidos cortos y sandalias. Pero los neoyorquinos no guardan aún sus botas de nieve y largos abrigos: la peor tormenta del año llegará este martes al noreste de Estados Unidos, apenas una semana antes del inicio oficial de la primavera.

Hasta más de medio metro de nieve y ráfagas de viento de hasta 90 km/h se abatirán sobre la región de Nueva York, Filadelfia y Boston desde el lunes de noche, anticipó el Servicio Nacional Meteorológico (SNM), que emitió una alerta hasta la medianoche del martes.

"Esta será una tormenta muy seria, todo el mundo debe tomársela con seriedad", advirtió el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en una conferencia de prensa.

También se espera mucha nieve en la capital, Washington DC, donde hasta el 90% de sus célebres cerezos florecidos puede verse arruinados si la temperatura cae a -5º, según el Servicio Nacional de Parques. El momento culminante del florecimiento estaba previsto para el próximo fin de semana.

Di Blasio dijo que la tormenta puede dejar hasta 61 cm de nieve en Nueva York, la mayor ciudad de Estados Unidos con 8,4 millones de habitantes, situándose "en la categoría de una de las mayores tormentas de nieve de la memoria reciente".

"Esperamos algunas inundaciones esta noche en la costa y mañana (martes) en la mañana cuando suba la marea, y con esta nieve cayendo, es peligroso, será peligroso estar en las carreteras", alertó.

Aunque el horario de verano comenzó a regir el sábado, atrasando la caída del sol una hora, los neoyorquinos aún enfrentan temperaturas bajo cero y no pueden despedirse de su largo invierno.

La temperatura en Nueva York era de -4ºC a las 10h30 de este lunes, aunque el día es soleado y casi no hay nubes. Puede caer hasta -6,7ºC el martes y en los dos o tres días siguientes. El promedio para esta época del año es de 1 a 8ºC.

Melissa Di Spigna, una meteoróloga del SNM, dijo a la AFP que este año ha habido temperaturas bastante por encima de lo normal, "así que este es realmente el primer periodo de frío" del invierno".

Hasta ahora, la peor tormenta de nieve en la historia de Nueva York tuvo lugar en enero de 2016, con un saldo de al menos 18 muertos en la costa este del país. El récord se batió en Central Park, que recibió 67 cm de nieve en un solo día.

Las escuelas estarán cerradas el martes, informó el alcalde de Nueva York. "Este anuncio es realizado de manera inusualmente temprana, pero se espera que la tormenta llegue a su clímax exactamente a la hora en que los padres están transportando a sus niños", en la mañana del martes, explicó Di Blasio.

Más de 1.160 vuelos hacia o procedentes del noreste de Estados Unidos ya han sido cancelados, según FlightAware, un servicio de rastreo aéreo.

En Washington, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, anunció que la reunión prevista el martes entre el presidente Donald Trump y la jefa del gobierno alemán, Angela Merkel, se pospuso al viernes.

"El presidente habló con la canciller alemana y se pusieron de acuerdo en aplazar el encuentro a causa de las condiciones climáticas", indicó.

En la ciudad de Nueva York, un total de 4.800 empleados trabajarán en dos turnos de 12 horas desde las 19h00 de este lunes para esparcir con camiones toneladas de sal y arena por calles, carreteras, puentes y túneles a fin de evitar que la nieve se acumule. Lo mismo harán los comerciantes y algunos residentes en las veredas frente a sus negocios y hogares.

Según el servicio meteorológico, la temperatura permanecerá toda la semana por debajo de lo normal para mediados de marzo, y comenzará a subir hacia el fin de semana, cuando hay posibilidad de lluvias.