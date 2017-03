Empate en Santa Fe Deportes 14/03/2017 Redacción FUTBOL DE PRIMERA

Ampliar FOTO WEB FESTEJO. / Conti anotó el empate para Colón.

Colón y Olimpo de Bahía Blanca igualaron en un gol al cabo de un discreto encuentro disputado anoche en el estadio "Brigadier General Estanislao López", en el marco de la decimoquinta jornada del torneo de Primera

División.

Germán Conti, en contra de su valla, anotó la apertura del marcador para la visita, mientras que el mismo defensor empató el cotejo a los 4 del complemento.

El dueño de casa terminó con un hombre menos por la expulsión de Christian Bernardi, a los 9 minutos de la segunda etapa.

En un partido de trámite cambiante, la igualdad se adapta perfectamente a lo acontecido en el campo de juego.



Colón 1 - Olimpo 1



Estadio: Colón. Arbitro: Nicolás Lamolina.



Colón: Broun; Clemente, Conti, Olivera, Arroyo (46m Pereyra); Bernardi, Ledesma (75m Silva), Poblete, Torres; Leguizamón y Blanco (46m Vera). DT: Eduardo Domínguez.

Olimpo: Gabbarini; Villanueva, C. Rodríguez (74m Parnisari), Cabral, Pantaleone; Tellechea (80m Vidal), Blanco, Villaruel, Pizzini; Troyansky y Strahman (60m Coniglio). DT: Mario Sciaqua.



Goles: 32m Tellechea (O) y 49m Conti (C).

Incidencia: Expulsado 55m Bernardi (C).



La próxima fecha: Boca - Talleres, Lanús - River, Estudiantes - Patronato, Godoy Cruz - San Lorenzo, Huracán - Defensa, Independiente - San Juan, Arsenal - Atlético de Rafaela, Atlético Tucumán - Aldosivi, Newell's - Vélez, Quilmes - Central, Sarmiento - Temperley, Tigre - Gimnasia, Unión - Colón, Olimpo - Banfield, Belgrano - Racing (se postergaría porque el Kempes no está habilitado).