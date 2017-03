El pogo del payaso asesino Nacionales 14/03/2017 Redacción Leer mas ...

Por Osvaldo Marzullo



Le pasó al Riff de Pappo en el ’83 con las cadenas, a Callejeros en el 2004 con las bengalas y ahora al Indio Solari, como corolario de algo que se veía venir desde hacía varios de sus espaciados conciertos: cuando un músico de rock ya no puede controlar a su público, la tragedia está al caer. Esa decisión tan personal del Indio de actuar solo muy esporádicamente pero en conciertos hipermasivos le evitó durante años el desgaste de salir de gira o dar interminables ciclos de conciertos como el resto de sus colegas, pero a la vez le fue engendrando un monstruo difícil de manejar.

Cuando se produjo el divorcio musical y económico con su socio Skay, en el reparto de bienes de los Redondos al cantante le quedó la "misa ricotera", esa ceremonia masiva que alimentó en base a garantizar los hits de la banda como baluartes infaltables en su repertorio. En el ambiente del rock todo el mundo tiene claro que si hoy se reunieran los Redondos, batirían todos los récords de convocatoria y llenarían varias veces el Monumental, si se lo propusieran.

El Indio, como heredero directo de la banda, también podría llenar varias funciones en un estadio. Pero no, él desde hace años optó por juntar a todos los que quieran verlo en un solo recital en vez de dividirlo en varias funciones. Y ahí comenzó el problema que terminó explotando en Olavarría.

Desde hace varios conciertos, en la producción del cantante venían advirtiendo una peligrosa y creciente tendencia: la de los fans que llegaban sin entradas al recital para tratar de colarse o generar disturbios en la puerta y entrar sin pagar. Nadie en el entorno del Indio recuerda con exactitud cuándo fue ni quién dio la directiva, pero ya hace algunos años, para evitar disturbios que empañaran el show, en un concierto se habilitó la puerta y se dejó que ingresaran libremente los que pugnaban por colarse.

El boca a boca corrió muy rápido en el mundillo ricotero y para el siguiente concierto eran muchos más lo que empleaban la misma táctica: llegar hasta la ciudad del show como fuera y abarrotarse en la puerta para presionar hasta que los dejaran entrar. Así, una y otra vez se repitió el ritual, cada vez con más adherentes.

"Es un problema porque si los sacás por la fuerza, se arma un bardo bárbaro, terminás reprimiendo y es un caos, y si los dejás entrar, al siguiente concierto vienen el doble o el triple a hacer lo mismo", comentaban en la producción del cantante. Y así fue. El Indio y sus productores pueden preparar un concierto para 150 mil personas, armar una infraestructura adecuada para 150 mil espectadores, y sacar a la venta 150 mil entradas exactas. Ni una más, ni una menos. Pero ya no pueden calcular cuántos miles de personas irán por su cuenta, sin entrada, sin los micros habilitados, todo por fuera de la organización.

El Indio y su gente perdieron el control de sus fans: ya no pueden saber cuántos irán al show y mucho menos cómo harán para pararlos. Alguna vez en el entorno del músico pensaron que alejando los accesos lo más posible del lugar del show podría filtrarse a los colados y evitar disturbios o que al menos se produjeran lejos del grueso del público.

Si ese era el plan, el campo de Olavarría, con su precario perímetro de seguridad, no parece haber sido la mejor elección. Riff terminó su etapa más gloriosa cuando ya no pudo controlar a su público, que, a pura cadena y violencia, frustró un recital en la cancha de Ferro. Cuando Callejeros ya no pudo parar el festival de bengalas en sus fans se produjo la tragedia de Cromañón.

Ahora, el Indio ya no puede manejar las costumbres de sus seguidores, que ya saben que a la misa ricotera también se puede entrar gratis. Una de dos: o se asume como artista masivo y complace a su público con las funciones que hagan falta en estadios de capacidad controlada y seguridad controlable, o su decisión de conformarlos a todos juntos una vez al año quedará como una siniestra utopía que fue muy rentable, pero que le terminó costando muy cara a sus propios seguidores. Fue como librarlos a su suerte mientras bailaban el pogo del payaso asesino.