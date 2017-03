Apareció en Concordia el publicista desaparecido Policiales 14/03/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El publicista Juan Manuel Ferrari, de 50 años, cuyo paradero se ignoraba desde el lunes de la semana pasada, apareció sano y salvo en la ciudad entrerriana de Concordia, aunque siguen siendo un misterio las circunstancias de su desaparición.

Del paradero del publicista no se tenían noticias desde el lunes 7 de marzo, luego de que visitara a su madre en la localidad bonaerense de Chacabuco y, supuestamente, se dirigiera a Junín para reunirse con un cliente.

De acuerdo con las primeras informaciones, Ferrari se habría comunicado con su familia desde Concordia en dos oportunidades, la primera el sábado último, para decirles que estaba "bien" pero que tenía "mucho miedo".



"NO SABIA"

Ferrari habría asegurado que se encontraba solo en Concordia y le habría pedido a sus abogados que lo vayan a buscar, tras reconocer que "problemas financieros" lo llevaron a tomar la decisión de alejarse de su hogar.

"Me llamó hoy [por ayer] y lo noté confundido, hasta lloraba. Me dijo que le robaron un maletín con plata y que se lo llevaron, y que el sábado lo liberaron y fue cuando se enteró de que lo estaban buscando", señaló Alejandro Sánchez Kalbermatten, abogado del publicista.

El letrado mencionó: "Estaba muy asustado y me pidió que lo vaya a buscar a una estación de servicio de la ruta 14, cerca de Concordia".