Nación envía $ 5 millones al Municipio Locales 14/03/2017 Redacción

Los concejales del Bloque Unión PRO de Rafaela, Carina Visintini, Hugo Menossi y Lalo Bonino recibieron a través del diputado provincial, Federico Angelini, la confirmación del envío del Aporte del Tesoro Nacional gestionado para la ciudad de Rafaela.

"Este lunes por la noche se lo confirmamos al intendente Luis Castellano", comentó el concejal Bonino. "Este ATN de 5 millones se suma a otros ya enviados por el Gobierno a la ciudad. El Estado Nacional no hace más que demostrar nuevamente su presencia en nuestra ciudad", manifestó por su parte Menossi.

"Estamos más que orgullosos de poder asistir a los rafaelinos con gestión, de manera tal de dar un plus a nuestra labor legislativa e intervenir en cuestiones de carácter ejecutivo, asistiendo al Municipio que parece tanto necesitar de la Provincia y la Nación para administrar la Ciudad ", agregó Visintini.

Por último, Bonino enfatizó que "es la manera que tenemos de responderle a las duras declaraciones del Intendente en su discurso inaugural del año legislativo en el Concejo cuando afirmó que los concejales no acompañábamos en reclamos a esferas provinciales y nacionales. El Intendente critica, nosotros gestionamos".