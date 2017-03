Dos muertos y doce heridos en el recital del Indio Solari en Olavarría Nacionales 13/03/2017 Redacción Lo que parecía una fiesta terminó en tragedia con dos víctimas fatales y doce heridos, dos de los cuales se encuentran en estado crítico. Todo fue producto de las avalanchas en un predio desbordado.

Ampliar FOTO NA SHOW TRAGICO. La cantidad de público que ingresó al predio La Colmena superó ampliamente la capacidad.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Al menos dos personas murieron y otras doce resultaron heridas en el recital de Carlos "El Indio" Solari que se realizó el sábado por la noche en la ciudad bonaerense de Olavarría al que asistieron más de 300.000 personas que colapsaron la organización.

El intendente Ezequiel Galli (Cambiemos) dijo que la ciudad estaba preparada para recibir a unas 170.000 personas, pero aclaró que esa previsión fue "sólo la mitad" de la marea de gente que llegó entre viernes y sábado. La fiscal de turno Susana Alonso indicó que, según las primeras averiguaciones, hubo al menos 300.000 asistentes que se acercaron para el recital de Solari en Olavarría, una ciudad que no supera los 100.000 habitantes.

Tanto Galli como Alonso coincidieron en señalar que las víctimas fatales habrían fallecido durante el concierto en el predio La Colmena, alquilado por la productora Chacal Producciones, dirigida por los hermanos Matías y Mauro Peuscovich, de Tandil. Por la tarde la fiscal le tomó declaración testimonial a Solari en el mismo hotel, en las próximas horas lo hará con los organizadores, al tiempo que dispuso el secreto de sumario, en la causa que investiga las dos muertes y el exceso en la cantidad de público en el predio.

El secretario de Salud de Olavarría, Germán Maroni, precisó que uno de los dos fallecidos fue identificado como Javier León, de 40 años, mientras que el segundo no contaba con documentación e incluso estaba semidesnudo cuando fue sacado del predio.

El funcionario de Olavarría dijo que el Hospital Municipal "Héctor Cura" atendió a unas doce personas pero en ningún momento su capacidad se vio colapsada, mientras que otros dos nosocomios móviles aportados por el ministerio de Salud bonaerense ejercieron de apoyo. En ese sentido, se informó que en ese centro asistencial que seis personas fueron dadas de alta y hay dos que permanecen en terapia intensiva: Antonella Falcón, de 22 años y oriunda de Florencio Varela, y Daniel Robles, de 32, de Tierra del Fuego. Ambos "permanecen con asistencia respiratoria mecánica y en situación crítica", mientras que hay otros cuatro que en las próximas horas serán dados de alta. Ellos son: Julián Torcello (San Nicolás), Luciano Farías (Buenos Aires), Alejandro Gamarra (Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas) y Jorge Ortíz (Adrogué, partido de Almirante Brown).

Galli admitió que a la ciudad ingresó "el doble de personas del que estaba previsto" para el recital. "Ahora la Justicia tendrá que determinar responsabilidades", dijo, para luego agregar que intentaron comunicarse con la producción de "El Indio" Solari, pero no obtuvieron ninguna respuesta.

Durante todo el domingo mucha gente deambuló perdida por la ciudad sin poder encontrar los vehículos propios o micros en los que habían llegado a Olavarría, indicó Maroni en declaraciones al canal televisivo TN.



INCIDENTES EN

LA TERMINAL

En la zona de la estación de ómnibus de la ciudad se produjeron algunos incidentes, cuando al menos dos boleterías fueron incendiadas intencionalmente por desconocidos, lo que derivó en una represión policial con balas de goma. También un grupo de personas quemó dos contenedores y realizó piquetes en las calles para reclamar por más micros. Además, otro grupo ingresó al restaurante "El Sauce" y lo saqueó, llevándose comida y bebidas del lugar, por lo que hubo dos detenidos. Otro kiosco de la zona también resultó saqueado, aunque minutos más tarde fueron detenidos dos hombres de 31 y 36 años por el robo.

Una multitud de fans llegados de distintos puntos del país acudieron en la noche del sábado a Olavarría, en el centro geográfico bonaerense, para renovar un vínculo místico y emotivo con el ex cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Pablo B., un joven de 21 años que asistió al recital, dijo a NA que en la previa del show pudo ver un alto consumo de drogas (principalmente cocaína) y alcohol en los alrededores del predio de seis hectáreas donde tocó Solari. "Hubo un descontrol muy grande en la gente que no vi en los recitales que El Indio dio en Gualeguaychú ni Tandil. Esta vez vi mucha droga y gente que no podía caminar de la borrachera ya en la tarde del sábado", dijo el testigo a esta agencia.

Videos registrados por celulares de fanáticos mostraron a "El Indio" Solari frenando el show en al menos tres oportunidades porque veía que había personas tiradas en el piso a pocos metros del escenario.

En tanto, Solari evitó hacer referencia a los incidentes que se produjeron en su recital y sólo se limitó a arremeter contra el periodismo al señalar que "los medios están vendiendo pescado podrido".

El show de "El Indio" arrancó poco después de las 21:30 con el cantante vestido de camisa a cuadros azul y blanca y jeans además de sus clásicos anteojos oscuros, pero los fanáticos reconocieron que fue uno de los peores de los últimos tiempos. Lucas T., otro joven de 19 años que estuvo en el recital, dijo que el predio se vio colapsado porque "muchísima gente accedió sin contar con el ticket de la entrada. Una amiga fue en un micro con 60 fans y nadie tenía entrada".

La fiscal de turno, añadió que en el predio "había aproximadamente cerca de 300.000 personas, aunque es imposible establecer el número porque hubo mucha gente que entró sin ticket".