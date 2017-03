Suspendieron por 90 días las elecciones en Villa Podio

El próximo 19 de marzo habrá un barrio menos que tendrá elecciones vecinales. Será el Villa Podio que, tras haberse presentado impugnaciones a las tres listas de candidatos, deberá resolver quién se hará cargo de su conducción recién en el mes de junio.

Así lo resolvió la Junta Electoral del barrio, tras recibir presentaciones vinculadas a las condiciones de los candidatos de las nóminas, incluida la que encabeza el actual presidente Víctor Villarreal, y que irá por la renovación de su mandato.

Los dos candidatos que se presentaron para disputarle el cargo a Villarreal fueron Daniel Bulacio y Débora Ojeda. El primero, es la tercera vez que se presenta. Sin embargo, la conformación de su lista generó dudas, en cuanto a si todos sus integrantes cumplen con los requisitos para poder ser candidato.

Lo mismo sucedió con la nómina liderada por Ojeda, cuyo grupo de trabajo es nuevo en el barrio y también se levantaron sospechas sobre las características de algunos de los nombres que allí aparecen.

La premisa utilizada por la Junta para suspender las elecciones, fue poder fijar con tiempo un criterio que sea unánime para todos los casos, teniendo en cuenta que hay ciertos requisitos que pueden ser interpretados de distintas maneras. Cabe recordar que la ordenanza hace mención a que los candidatos no pueden tener antecedentes penales o delictivos.

Es interesante saber que se trata de una vecinal que viene siendo muy disputada en los últimos años. En las elecciones de 2015, hubo 4 listas de candidatos, marcando todo un récord para una instancia de este tipo.



LA POSTURA DE

VILLARREAL

El actual presidente de la vecinal, Víctor Villarreal, expresó a LA OPINION su disconformidad con la suspensión de las elecciones, y anticipó que reclamará a la Junta Electoral que se vuelva atrás con la medida.

"Tiene que dejar que se hagan las elecciones, y que participen las tres listas. Total después es la gente la que tiene que definir", expresó el dirigente.

Villarreal explicó que la impugnación a su lista estuvo vinculada a la presencia de un aval que se repetía entre las firmas presentadas como aval en otra de las listas. Pero que, al haber presentado más firmas de las exigidas, su lista estaban en condiciones de participar aún sin contar con ese aval repetido. "Que las listas corrijan lo que tengan que corregir y que se hagan las elecciones", agregó.

En este sentido, el vecinalista no descartó la presencia de intencionalidades políticas, tanto en la presentación de candidatos como en el surgimiento de estas impugnaciones que complican el desarrollo del acto electoral. "Esto es cosa de vecinos. No de los partidos", disparó.