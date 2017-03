"Siempre hemos tenido buen diálogo con el gremio en la provincia de Santa Fe y siempre logramos rápidamente ponernos de acuerdo. Yo quisiera que en esta situación ocurriera lo mismo, pero estamos un poco cruzados por la situación nacional, por la conflictividad que existe y el hecho de que Sonia Alesso, la secretaria general de AMSAFE al mismo tiempo sea secretaria general de CTERA a nivel nacional, y esto nos complica un poco el escenario. Nosotros tenemos toda la voluntad de buscar un acuerdo, así que el día lunes -por hoy- los queremos convocar y en el curso de la semana llegar a un acuerdo" le decía el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz a LA OPINION sobre el conflicto de los docentes. Anunciando, por otro lado, que hoy comenzará una semana "complicada" de negociaciones que seguramente llevará varios días, con otro paro de los docentes que asoma.

Lifschitz adoptó la estrategia de acorralar a los gremios docentes que siguen ratificando medidas de fuerza en plenas negociaciones, anunciándoles este lunes una oferta superadora solamente a UPCN y ATE (¿22,5 % más cláusula gatillo?) que no decretaron paros. Si los dos sindicatos que representan a los empleados estatales aceptaren, la gremial docente estaría en apuros.

AMSAFE está dentro de un juego de pinzas muy delicado: por un lado la decisión de "las bases" (que llegado el caso pueden ser influenciables por los delegados gremiales) y sobre manera la presencia de la ex - titular del sindicato santafesino Sonia Alesso como líder de CTERA. Toda medida de fuerza que el gremio nacional lleve adelante debe ser correspondido en el terruño de Alesso por AMSAFE (aunque los maestros santafesinos tengan un sueldo superador a otras jurisdicciones) para no perder autoridad y poder nacional.

Sergio Romero de UDA desvía el foco hacia la paritaria nacional: "es necesario que las máximas autoridades del país comprendan que este tipo de políticas solamente conducen a conflictos que no aportan más que incertidumbre y angustia a toda la sociedad y particularmente a un millón doscientos mil docentes que solamente pretendemos mantener nuestro poder adquisitivo", acusa.



"HAREMOS UNA MEJORA EN LA OFERTA"

El que salió a brindar declaraciones sobre este tema fue el ministro de Gobierno de la provincia, Pablo Farías, quién adelantó que con ATE y UPCN la provincia ofrecerá una mejora en el aumento inicial, pautado en torno al 10 por ciento desde marzo.

En principio, la idea de la gobernación es sostener el 19,5 por ciento ofertado semanas atrás. Pero podría cambiar de posición ante la postura de los gremios, lo que implicaría en ese escenario aumentar el porcentaje global pero manteniendo el 10 por ciento del primer pago.

Sobre el reclamo de los sindicatos para que se recomponga la pérdida del poder adquisitivo por el avance de la inflación, Farías indicó: "Hemos escuchado el planteo gremial, pero en principio ratificamos la posición que el año pasado los sueldos subieron en sintonía con el costo de vida", dijo Farías al respecto.