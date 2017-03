Terminó la espera, Atlético se juega 16 finales en busca de la permanencia Deportes 13/03/2017 Redacción Hoy, 19 hs, tendrá la primera: Aldosivi en Mar del Plata. El equipo de “Chocho” Llop vuelve a jugar luego de 86 días. Dirige Federico Beligoy.

Ampliar FOTO ARCHIVO POR UN BUEN INICIO. / Atlético de Rafaela buscará sumar en su visita a Aldosivi en Mar del Plata.

Atlético de Rafaela jugó su último partido el 17 de diciembre de 2016, donde le ganó 3-0 a Patronato en el estadio Monumental, cortando así una racha de tres sin ganar en Alberdi, por la 14ª fecha del torneo de Primera División, y el plantel se fue de vacaciones.

Desde aquel encuentro hasta este lunes contra Aldosivi, a las 19, en el José María Minella, que marcará el retorno de la ‘Crema’ a la competencia oficial, pasaron 86 días. Y más allá que su entrenador, Juan Manuel Llop, tiene todo definido después de más de 50 días de pretemporada, aún no posee el ideal que tiene en su cabeza.

Del plantel que utilizó el DT en las 14 fechas jugadas ya no están en Atlético Walter Serrano (se fue a Godoy Cruz), Rodrigo Colombo (no se renovó contrato y hoy se encuentra en Universitario de Sucre, Bolivia), Mariano Puch (rescindió y pasó a Los Andes) y Sergio Almirón (rescindió y se fue a Atlético Huila, de Colombia).

Los lesionados del año pasado, con Emilliano Romero ya recuperado, más las complicaciones que fueron surgiendo durante el verano llevan a que por ejemplo hoy, Teo Paredes aún no se meta desde el inicio, que Lucas Pittinari ocupe un lugar en el banco, lo mismo para Leandro Díaz, la única cara nueva de este reinicio de competencia; y que jugadores como Eros Medaglia y Diego Montiel, declarados en diciembre último prescindibles, este lunes estén desde el inicio en el equipo titular.

Díaz, 24 años, llegó procedente de Sarmiento de Junín en donde estuvo el semestre pasado, sufrió una fibrosis y tuvo que trabajar durante dos semanas de manera diferenciada. Hoy será uno de los relevos.

La pubalgia que sufrió el defensor paraguayo le quitó ritmo, por ello, Llop probó variantes en los diferentes amistosos de preparación y se terminó inclinando por Medaglia, para que Oscar Carniello ocupe la zaga junto a Gastón Campi.

Los que se ganaron su lugar fueron Montiel y Mauro Albertengo. Tuvieron muy buenos rendimientos y las lesiones de Pittinari (también Soloa) y Díaz les abrió una posibilidad y, la supieron aprovechar.

Atlético inicia hoy un camino muy difícil pero no imposible. Sabe que el margen de error es ínfimo, es el peor en los promedios y si bien tendrá que sumar muchísimos puntos para permanecer en la elite (bajan cuatro) también los demás resultados le tendrán que dar una mano.

La ‘Crema’ formará hoy con Hoyos; Medaglia, Carniello, Campi, Abero; Gudiño, Romero, Montiel, Itabel; Costa, Albertengo. Y en el banco de relevos estarán Macagno, Paredes, Pittinari, Luna, Ramírez, Martino y Díaz.



Jugando afuera. En lo que va del torneo Atlético de Rafaela jugó siete cotejos en condición de visitante, de los cuales ganó 2, empató 1 y perdió los otros 4. Los triunfos fueron ante Gimnasia (1-0 en la fecha 3) y San Martín de San Juan (3-0 fecha 11). Se trajo un punto de Banfield (1-1, en la fecha 9) y se volvió con las manos vacías de Tucumán (0-1), San Lorenzo (1-2), River (0-1) y Vélez (0-2).



El rival. Aldosivi suma 14 puntos en la tabla de posiciones, tres menos que Atlético. El equipo marplatense llega con una racha de cuatro encuentros sin derrotas, con 3 empates y 1 triunfo. De local, jugó 7 partidos y sólo pudo ganar 1 (a Talleres 2-1), después empató 3 y perdió los otros 3.



Las formaciones de los equipos:

Aldosivi: Pablo Campodónico; Damián Ledesma, Jonatan Galván, Franco Canever; Ismael Quiles, Sebastián Navarro, Roberto Brum, Leandro Sosa Otermín, Nery Bandiera, Pablo Luguercio y Cristian Llama. DT: Darío Franco.



Atlético de Rafaela: Lucas Hoyos, Eros Medaglia, Oscar Carniello, Gastón Campi, Mathías Abero; Gabriel Gudiño, Emiliano Romero, Diego Montiel, Kevin Itabel; Ramiro Costa, Mauro Albertengo. DT: Juan Manuel Llop.





Estadio: José María Minella.

Arbitro: Federico Beligoy.

Asistentes: Federico Cuello y Mariano Altavista

Cuarto árbitro: Lucas Novelli

Hora de inicio: 19:00 - TV: Pública.