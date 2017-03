Del Potro superó a Delbonis Deportes 13/03/2017 Redacción TENIS

SE LLEVO EL DUELO./ El tandilense festejó ante otro argentino.

Juan Martín Del Potro tuvo un buen debut en el Master 1000 de Indian Wells, superando a su compatriota Federico Delbonis por 7-6 (5) y 6-3.

En el primer duelo entre los dos héroes en la histórica consagración en Copa Davis en Croacia, Delbonis comenzó errático y errores sucesivos con la derecha y el revés le permitieron a Del Potro quebrar de entrada. En el 3-1, Del Potro fue el autor de un punto notable: un globo de Gran Willy que le valió la ovación del público y que le hizo levantar los brazos en señal de festejo. Sin embargo, desde entonces el tandilense bajó su nivel y Delbonis lo aprovechó: quebró y pasó a estar 4-3 arriba, luego de que Del Potro desperdiciara dos puntos de quiebre.

En un parcial de idas y vueltas, Del Potro salvó con un ace un set point de Delbonis y luego, no sin sufrir, se llevó el tie break por 7-5.

Del Potro se sostuvo gracias a su saque en el segundo set ante un Delbonis que bajó su nivel. El ex número 4 del mundo quebró en el cuarto game y así se encaminó a la victoria. En lo que va de la temporada, que para Del Potro comenzó más tarde, en el ATP de Delray Beach, el argentino defendió los puntos de 2016 en este torneo al llegar a semifinales, y después cayó en segunda del ATP 500 de Acapulco frente al serbio Novak Djokovic (2).



NO PUDO PELLA

Guido Pella se despidió en la segunda rueda de Indian Wells con una holgada derrota por 6-3 y 6-2 frente a Rafael Nadal. El zurdo de Bahía Blanca venía de conseguir un muy buen triunfo en tres sets sobre Guillermo García López, pero no pudo evitar la caída frente al zurdo de Manacor, que parte como quinto preclasificado en el primer Masters 1000 de la temporada, en una hora y 21 minutos de juego.

En otro de los encuentros con los que comenzó la jornada, Facundo Bagnis no pudo con Alexander Zverev. El zurdo de Armstrong dio pelea, pero cayó frente al joven alemán por 7-6 (12-10) y 6-3.