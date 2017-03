Paseo veloz de Josito Di Palma Deportes 13/03/2017 Víctor Hugo Fux Leer mas ...

BANDERAZO. Josito Di Palma cruza la meta en la final del TC en Centenario. ABANDONO. Una piedra en la llave de corte lo dejó sin nada a Nico González.

Dos de dos. Efectividad plena de Torino en la categoría más popular del deporte motor nacional, como para darle la razón a las especulaciones previas. Es que, a partir de las modificaciones introducidas al reglamento técnico, la marca se vio favorecida y lo aprovechó, para vencer primero con Julián Santero en Viedma y ayer con Luis José Di Palma en Centenario.

La superioridad de Josito fue aplastante en una jornada que lo vio ganar la serie más veloz en el inicio del domingo y repetir en una final que dominó a voluntad con el "Toro" número 18 del Laborito Junior.

Matías Rossi (Ford), en su segunda carrera con la marca del óvalo, fue su escolta durante buena parte de la carrera, pero cuando empezó a perder ritmo fue superado por Guillermo Ortelli (Chevrolet) y Juan Martín Trucco (Dodge).

Con el arrecifeño imponiendo su ley, Ortelli, Trucco y Rossi lo escoltaron hasta que el último ingreso del auto de seguridad renovó el interés por el desenlace. Después, el relanzamiento no generó complicaciones para Di Palma, quien vio simplificada su tarea en las dos vueltas finales por la sorpresiva deserción del actual campeón.

Trucco capturó el segundo lugar, mientras que Rossi completó el podio en una competencia que solamente permitió observar maniobras emotivas a espaldas de Josito, que le dio el segundo triunfo a la marca en el arranque de 2017.

El rafaelino Nicolás González (Torino), luego de una clasificación que no estuvo a la altura de su cercano antecedente rionegrino, mejoró considerablemente ayer, remontando hasta la sexta ubicación en su serie -la segunda- y manteniéndose 17º en la final hasta que un problema impensado lo obligó a desertar a poco más de una vuelta de la bandera a cuadros.

Una piedra golpeó contra la llave externa de corte electrónico, un elemento que se debe instalar por razones de seguridad, lo dejaron con las manos vacías al piloto local, en un domingo que lamentable no pudo cerrar con el resultado que merecía su impecable trabajo.

Final (25 vueltas): 1º Luis José Di Palma (Torino), en 39m36s942; 2º Juan Martín Trucco (Dodge) a 792 milésimas; 3º Matías Rossi (Ford) a 1s812; 4º Santiago Mangoni (Chevrolet) a 4s384; 5º Martín Serrano (Chevrolet) a 4s815; 6º Juan Pablo Gianini (Ford) a 5s149; 7º Juan Manuel Silva (Ford) a 5s285; 8º Esteban Gini (Chevrolet) a 5s652; 9º Nicolás Bonelli (Ford) a 6s182; 10º Lionel Ugalde (Ford) a 6s523; 11º Mauro Giallombardo (Ford) a 6s836; 12º Facundo Ardusso (Torino) a 7s238; 13º Juan José Ebarlín (Chevrolet) a 7s533; 14º Gabriel Ponce de León (Ford) a 7s810; 15º Carlos Okulovich (Torino) a 8s267; 16º Norberto Fontana (Chevrolet) a 8s530; 17º Juan Marcos Angelini (Dodge) a 10s699; 18º Emanuel Moriatis (Ford) a 10s724; 19º Mauricio Lambiris (Ford) a 11s320 y 20º José Manuel Urcera (Chevrolet) a 11s555.

Campeonato: Juan Pablo Gianini 63 puntos; Luis José Di Palma 61; Esteban Gini 58; Matías Rossi 57; Gabriel Ponce de León 55; Agustín Canapino 54,5; Juan Manuel Silva 54; Christian Ledesma 53,5; Facundo Ardusso 53,5; Mauricio Lambiris 52,5... Nicolás González 34,5.

Próxima fecha (tercera): 31 de marzo, 1 y 2 de abril en el autódromo "Hermanos Emiliozzi" de Olavarría.



EN EL TC PISTA

Tras la exclusión de Nicolás Pezzucchi (Dodge), que había ganado en pista, Federico Pérez (Ford) heredó la victoria en la final de TC Pista disputada ayer en el autódromo neuquino de Centenario.

Final (21 vueltas): 1º Federico Pérez (Ford), en 38m23s287; 2º Luciano Ventricelli (Ford) a 820 milésimas; 3º Marcelo Agrelo (Ford) a 1s182; 4º Marcos Muchiut (Ford) a 1s589; 5º Nazareno López (Torino) a 1s962; 6º Augusto Carinelli (Chevrolet) a 2s380; 7º Joel Gassmann (Ford) a 3s013; 8º Aldo Ortíz (Chevrolet) a 4s299; 9º Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet) a 4s307 y 10º Juan Garbelino (Ford) a 4s433.

Campeonato: Federico Pérez 86,5 puntos; Luciano Ventricelli 65,5; Marcos Muchiut 65; Valentín Aguirre 61,5; Joel Gassmann 61; Nazareno López 53; Marcelo Agrelo y Juan Tomás Catalán Magni 52,5; Aldo Ortíz 51,5 y Nicolás Trosset 50.