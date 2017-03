La FEV piensa en su sucesor Locales 13/03/2017 Redacción Leer mas ...

No son muchos los dirigentes vecinales que no buscarán renovar sus mandatos en las elecciones del próximo 19 de marzo. Pero entre esos pocos casos figura el actual presidente de barrio Juan de Garay, Héctor Moscardo. Un hombre que, por historia y personalidad inquieta, seguirá ligado al accionar del barrio. Pero no desde la presidencia, lo que determinará su alejamiento de la Federación de Entidades Vecinales.

¿Quién será se reemplazante? La respuesta aún no se sabe y es algo que la Federación deberá definir después de que se realicen las elecciones y asuman los nuevos presidentes. Pero es un tema que ya se conversa entre los distintos dirigentes barriales.

Uno de los nombres que se menciona es el de Néstor Seffino, de barrio Malvinas Argentinas. Un reconocido vecinalista del sector oeste de la ciudad, que este año volverá a renovar su mandato sin la necesidad de ir a elecciones.

De todas maneras, no se descarta que puedan presentarse distintos candidatos, aunque el objetivo sería llegar a una definición consensuada entre todos los representantes barriales de la ciudad.