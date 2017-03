Hockey: Copa de Verano Deportes 13/03/2017 Redacción Leer mas ...

Este sábado se desarrollaron las instancias clasificatorias de la Copa de Verano de damas la Asociación Santafesina de Hockey, para las categorías primera y Sub 16. En la capital provincial, la categoría superior perdió los tres encuentros, en tanto que la sexta ganó dos y perdió uno, no pudiendo avanzar a semifinales como mejor segundo por diferencia de gol.

Estos fueron los resultados: primera división, CRAR 0 – Cha Roga 1; CRAR 0 – Regatas de Bella Vista (invitado) 2 y CRAR 0 – El Quillá 4.

Sub 16: El Quillá 2 – CRAR 0; CRAR 3 – Colón de Santa Fe 0 y CRAR 4 – CRAI 0.