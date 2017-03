Basquet: se juega en el CAI Deportes 13/03/2017 Redacción Leer mas ...

Esta noche tendrá continuidad el torneo amistoso de verano organizado por los clubes, previo a la disputa del certamen de la Asociación Rafaelina de Básquetbol.

En cancha de Independiente, por la Zona B, Atlético enfrentará a Peñarol desde las 20:30, mientras que posteriormente, el local enfrentará a Argentino Quilmes. Los ganadores de zona, este martes disputarán la final en el Coliseo del Sur.



MAS CLASIFICADOS

La 13ª y penúltima fecha de la Liga Provincial de Básquetbol determinó el pasado viernes que Rivadavia Juniors de Santa Fe, Sportsmen Unidos de Rosario y Colón de San Justo (gana en todos los posibles desempates que lo pueden dejar sexto) también queden clasificados para los play offs, mientras que dejó apasionante la lucha en los grupos A y B por los últimos cupos, uno de los cuales pretende Atlético de Rafaela más allá de la derrota sufrida ante San Lorenzo de Tostado. El equipo rafaelino deberá vencer a Atalaya y aguardar lo que suceda en otros resultados.

Posiciones Zona A: Atlético San Jorge 25, Atalaya 22, El Tala 22, Colón de San Justo 19 (clasificados), Gimnasia 19, Atlético de Rafaela 18, Adeo 16, San Lorenzo 15.

Posiciones Zona B: Firmat 23, Atlético Sastre 22, Sportivo Suardi 22, Temperley 20 (clasificados), Talleres 18, Brown 18, Colón de Santa Fe 17, Cacu de Ceres 16.

Posiciones Zona C: Santa Paula 24, Sport 24, Ceci 21, Sportsmen 20, Rivadavia 20 (clasificados), Racing 18, Unión 16, 9 de Julio 13.



PROXIMA FECHA

Se jugará el viernes 17 y será fija: Zona A: Gimnasia vs. San Jorge; Atlético Rafaela vs. Atalaya; Colón SJ vs. San Lorenzo y Adeo vs. El Tala.

Zona B: Temperley vs. Firmat; Sp. Suardi vs. Atlético Sastre; Brown vs. CACU y Colón SF vs. Talleres.

Zona C: Santa Paula vs. 9 de Julio; Racing vs. Sport; Unión SG vs. Rivadavia y Sportsmen vs. CECI.