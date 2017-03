AIRE LIBRE Suplemento Aire Libre 13/03/2017 Redacción Leer mas ...



Altura del río y el pique



MEJORO EL PIQUE. La altura del río se mantiene estable.



Ayer domingo el río Paraná, en el puerto de La Paz, tenía una altura de 4,12 metros, en Hernandarias 3,58 metros, en Paraná 3,13 metros y en el puerto de Santa Fe 3,54 metros. Desde Itá Ibaté (Corrientes) aguas abajo el río viene creciendo pero en la parte Norte, desde Iguazú hasta Itá Ibaté el río tiene tendencia bajante. Por ello podemos pronosticar que, en nuestra zona, por unos días más el río crecerá unos centímetros para luego volver a bajar. Hablando del pique podemos decir que la disminución de la temperatura hizo que las Palometas disminuyan su actividad por lo que en las horas más frescas del día (durante la noche y las primeras luego de la salida del sol) podamos tener mejores condiciones del pique. Salen algunos cachorros chicos (pocos alcanzan la medida mínima), amarillos, patíes, mandubés y algunos armados de buen tamaño. Quienes no quieren lidiar con las Palometas una opción es dedicarse a los Armados utilizando como cebo masa o pan con mostaza. Recordemos que si usamos pan con mostaza debemos recortar dos pedazos de corteza de pan, untarlos con mostaza, hacer como un sándwich con el anzuelo al medio y luego sostener todo con muchas vueltas de hilo de media de mujer. La masa aguanta bastante más en el agua pero a veces no es tan efectiva como el pan con mostaza. La receta más simple de masa es hacer una mezcla dura de harina, agua y mostaza. Se amasa dándole una forma parecida a salchichas de viena, se cocinan unos minutos en agua hirviendo, se dejan enfriar y luego se cortan en trozos de unos 3 cm. de largo. Se moldean alrededor del anzuelo dándole una forma de pera.



Algunos consejos para la fritanga y el pescado asado



Tanto la “Fritanga” (pescado frito) como el pescado asado son dos platos típicos del litoral y una forma exquisita de degustar la carne de pescado al modo de los isleros. Para la fritanga se utilizan generalmente bagres (peces con cuero) siendo los preferidos los amarillos, los moncholos y los paticitos; pero no hay que desechar a los peces de escamas especialmente a los Sábalos y Palometas grandes. A estos pescados algunos prefieren sacarle las escamas lo que se realiza raspándolos con el lomo de un cuchillo. No obstante se pueden cocinar perfectamente con escamas. De los pescados –salvo la cabeza– se aprovecha todo el cuerpo (no desechar colas y aletas) en postas de unos 4 cm. Si el pescado es grande – surubí por ejemplo – o rodajas de unos 3 cm de grosor. Es importante que el pescado sea fresco y si es posible que no haya pasado por la heladera y mucho menos por el freezer. La olla debe ser lo suficientemente profunda como para que la posta quede totalmente sumergida en el aceite y este debe estar hirviendo antes de echar las postas. Otro punto importante es que el pescado para fritar debe estar bien seco porque sino al momento de introducirlo en el aceite caliente estallarán burbujas de aceite pudiendo provocar graves quemaduras. Hay que tener cuidado con el fuego ya que si alcanza los bordes de la olla se encenderá el aceite con consecuencias graves. El pescado se sala una vez frito pasándolo por una salmuera caliente o directamente en la mesa. Para el pescado asado siempre al momento de colocar el pescado sobre la parrilla esta debe esta fría para evitar que el pescado se pegue y al querer darlo vuelta se desarme. También es conveniente moverlo levemente sobre la parrilla (cuando está con la carne hacia las brasas) para evitar que se pegue. Los pescados de escamas se colocan primero con el lado de la carne hacia las brasas y cuando está bien dorado se da vuelta. A los bagres es conveniente envolverlos en papel aceitado o papel aluminio. Para evitar que quede “apucherado” unos veinte minutos antes de servirlo abrir el paquete para lograr que la carne se seque y dore. El modo costero o islero de comer el pescado es sólo con sal y limón para apreciar la delicadeza del pescado fresco, no obstante se pueden acompañar con salsa tipo roquefort, salsa tártara, pizza o la de preferencia.





Para pescadores, cazadores y aventureros



Dentro de tanta cosa que anda dando vueltas en las redes sociales hemos encontrado estas “normas para el cuidado de la naturaleza” que nos parecieron muy interesantes para todos aquellos que les gusta cazar, pescar o hacer salidas de camping al aire libre.

1) Recuerde que es una obligación y no una opción respetar leyes, reglamentos, épocas y zonas de veda, cupos, tallas mínimas o máximas.

2) Regrese a la naturaleza un poco más de lo que nos ha dado responsabilizándose por el cuidado del ecosistema. No debe notarse por dónde hemos pasado salvo por los cambios benéficos al ambiente.

3) Respete la dignidad de los animales no matando innecesariamente o provocando sufrimiento innecesario.

4) Mas allá de la legislación vigente no cazará ni pescará más de lo que necesite. Es una buena práctica la pesca con devolución.

5) Respete el derecho de propiedad de los lugares donde quiere pescar, cazar o acampar.

6) Manténgase informado sobre leyes y reglamentos que regulan su actividad favorita.

7) Exija a sus compañeros el respeto por las normas y el cuidado del medio ambiente.

8) Colabore con las campañas de difusión, clubes de caza y pesca, siembra de peces, forestación y cuidado del ambiente.

9) Transmita estas recomendaciones y sus conocimientos a los más jóvenes para inculcar el mismo sentido responsable hacia el medio ambiente.