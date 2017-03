River empató con Unión y Racing goleó 3 a 0 a Lanús Deportes 13/03/2017 Redacción FUTBOL DE PRIMERA

Ampliar FOTO NA A MANO. / River y Unión terminaron como empezaron en el Monumental.

Un River Plate sin sorpresa y con demasiada previsibilidad, igualó anoche 0 a 0 con Unión de Santa Fe en un discreto encuentro disputado en el estadio Monumental por la décimoquinta fecha del torneo de Primera División.

El equipo de Marcelo Gallardo fue una sombra y con este resultado se aleja aún más de la punta, mientras que Unión lleva dos fechas sin perder.

Entre semana River debutará en la Copa Libertadores ante Deportivo Independiente Medellín de Colombia.

Previsible, sin sorpresa y lo que fue más alarmante, sin una definición de juego, River se dejó ganar el terreno, la iniciativa y nunca se sintió cómodo con lo que le propuso Unión, que sin demasiado, fue más que el local.



GOLEO RACING



Racing no tuvo piedad de los suplentes de Lanús e inició la competencia oficial con el pie derecho, tras imponerse ayer por 3 a 0, en Avellaneda.

Lautaro Martínez, de cabeza a los 2m PT, Gustavo Bou, de penal a los 24 de la misma etapa, y Marcos Acuña, a los 7m ST, marcaron los goles de la victoria de la "Academia".



En otros encuentros de ayer: Gimnasia LP 3 (L. Licht, F. Rinaudo y Mattos) - Quilmes 1 (Da Campo), Temperley 3 (L. Vázquez, M. Figueroa y Guevgeozian) - Tigre 1 (Luna), Central 0 - Godoy Cruz 1 (Giménez), Atlético Tucumán 2 (Méndez y Alvarez) - Sarmiento 1 (Cuevas).



River 0 - Unión 0



Estadio: "Antonio Liberti".

Arbitro: Germán Delfino.



River: Batalla; Mayada, Martínez Quarta, Lollo, Casco; Auzqui (56m Alario), I. Fernández, Arzura (76m Rojas), G. Martínez; Driussi (76m Alonso) y Mora. DT: Marcelo Gallardo.

Unión: N. Fernández; Britez, Sandona, L. Sánchez, Zárate, M. Pittón, Rivero y Manuel De Iriondo, Godoy (87m Bracamonte), Franco Soldano (89m Anselmo) y Gamba (81m Vadalá). DT: Juan Pablo Pumpido.



Goles: no hubo.



COLON RECIBE

A OLIMPO



Colón de Santa Fe será local hoy de Olimpo de Bahía Blanca, en el marco de la decimoquinta jornada del Torneo de Primera, partido en el cual ambos elencos buscarán un triunfo que les permita engrosar el promedio.

El encuentro se disputará en el estadio "Brigadier General Estanislao López", será arbitrado por Nicolás Lamolina y contará con la transmisión de la Televisión Pública.

El equipo que dirige Eduardo Domínguez, quien reemplazó en el cargo a Paolo Montero (se fue a Rosario Central), tiene 20 unidades y, si bien se encuentra algo desahogado respecto a su promedio, no puede descuidarse ya que tanto Vélez como Defensa y Justicia lo pasaron en dicha tabla.



Colón - Olimpo



Estadio: Brigadier General Estanislao López (Colón). Arbitro: Nicolás Lamolina. Hora: 21:15 - TV: Pública.



Colón: Broun; Clemente, Conti, Olivera, Arroyo; Bernardi, Ledesma, Poblete, Torres; Leguizamón y Blanco. DT: Eduardo Domínguez.

Olimpo: Gabbarini; Villanueva, C. Rodríguez, Cabral, Quiroga; E. Tellechea, Blanco, Villaruel, Pizzini; Troyansky y Strahman. DT: Mario Sciaqua.