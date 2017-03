Glaucoma: ladrón silencioso de la vista Información General 13/03/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El glaucoma es una enfermedad que puede causar pérdida definitiva de la visión y que se debe al aumento de la presión ocular no tratada durante largo tiempo.

"Todos podemos desarrollarla, pero es más frecuente en personas mayores de 40 años, así como en aquellas que tienen familiares directos con glaucoma, hayan sufrido traumatismos oculares severos y en quienes utilizan corticoides", explicó María Florencia Cortinez, médica oftalmóloga del Hospital Alemán.

En la Argentina, la padecen más de un millón de personas y prevalece en más del 3% de la población de mayores de 40 años y del 7% en mayores de 75 años.

Cortinez puso de relieve la importancia de llegar a un "diagnóstico temprano" de la enfermedad, ya que el glaucoma es conocido como "el ladrón silencioso de la vista" porque no da síntomas, sino hasta el estadio final de la enfermedad,

cuando el remanente visual es muy escaso.

"Debido a esto es que cobra importancia el diagnóstico temprano, que se realiza mediante el control de la presión ocular y el examen del fondo de ojos por el médico oftalmólogo. Si hubiera necesidad o dudas diagnósticas, una serie de estudios complementarios pueden ayudar a definir la necesidad de instaurar

un tratamiento", manifestó la especialista.

No obstante, la oftalmóloga, destacó que "el progreso de la enfermedad se puede detener".

"Si bien la pérdida de visión ocasionada por el glaucoma no se puede recuperar, su progreso se puede detener mediante gotas que reducen la presión en el ojo. Los pacientes con glaucoma deben aplicarse gotas oftálmicas todos los días y hacerse controles periódicos con su oculista. Es importante destacar que el glaucoma no tratado lleva a la ceguera en forma irreversible", enfatizó.



CAMPAÑA NACIONAL

El viernes 17 de marzo el Hospital Alemán participa de la tradicional Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Glaucoma organizada por el Consejo Argentino de Oftalmología con controles gratuitos de presión intraocular y exámenes de la papila del nervio óptico.

Los interesados en consultar pueden presentarse en el Hospital Alemán, Av. Pueyrredón 1640, de 9:00 a 17:00, quienes serán atendidos por orden de llegada.

La campaña se lleva a cabo en diferentes centros de atención gracias a la colaboración desinteresada de cientos de oftalmólogos de todo el país.