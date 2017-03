Las mujeres se enferman del corazón Información General 13/03/2017 Redacción La importancia de conocer el riesgo cardiovascular y realizar chequeos periódicos

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en la Argentina y representan el 28 por ciento de las muertes en mujeres y el 25 por ciento en hombres.

En ese sentido, se advirtió que una de cada tres mujeres muere por día por enfermedad cardiovascular y mueren más mujeres por infarto que por cáncer de mama.

"Si bien existe la creencia que la enfermedad cardiovascular es propiedad exclusiva de los hombres, las estadísticas del Ministerio de Salud (2015) demuestran lo contrario ya que no solo también afectan a las mujeres, sino que mueren más mujeres que hombres por esta causa", enumeró Alfonsina Candiello, médica cardióloga del Instituto Cardiovascular Buenos Aires (ICBA).

Acompañando este dato, hay que tener en cuenta que 7.204 mujeres mueren anualmente por infarto agudo de miocardio y 5.970 por cáncer de mama.

Por tanto, la especialista consideró importante adoptar "medidas sencillas" que pueden ponerse en práctica desde edades tempranas:

-Conocer muy bien "los números". De la misma manera que una mujer conoce su N° documento, claves bancarias y fechas importantes de su vida, todas las mujeres deberían saber los valores de:

Presión arterial: Se considera normal una presión inferior a 140/90 aunque el valor "ideal" es de 120/80 o menos, cifras mayores de 140/90 mmHg aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Colesterol: el colesterol es un factor de riesgo cardiovascular y su valor total debería ser menor de 200 mg/dl.

Glucemia: debería ser menor de 110 mg/dl Peso: existe un sencillo índice que permite saber si se tiene un peso saludable llamado Índice de Masa Corporal (peso/altura2 en metros). Si el IMC es menor a 25 kg/m2 su peso es saludable, si está entre 25-30 kg/m2 usted tiene sobrepeso y si es mayor a 30 kg/m2 padece obesidad.

-No fumar.

-Realizar actividad física: las recomendaciones actuales sugieren realizar 150 minutos de actividad física de intensidad moderada por semana. El ejercicio ayuda a mantener un peso saludable, reducir las cifras de presión arterial y los valores de glucemia y colesterol en sangre.

-Llevar una dieta que incluya frutas, verduras, granos enteros, lácteos descremados y pescados. Reducir el consumo de carnes rojas y evitar los alimentos procesados y congelados que se caracterizan por un alto contenido en sodio.

-Visitar periódicamente al cardiólogo para evaluar su salud cardiovascular.

¿Por qué la enfermedad cardiovascular afecta a la mujer?

Las mujeres tienden a presentar enfermedad coronaria unos 10 años más tarde que los hombres.

Antes de la menopausia, el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular es menor que en los hombres, pero luego de esta, aumenta, debido fundamentalmente a que se van perdiendo progresivamente los efectos protectores de los estrógenos generando aumento de los valores de colesterol y triglicéridos, aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, y favorece el

desarrollo de sobrepeso y de hipertensión arterial.

Candiello puso de relieve que "las mujeres presentan más frecuentemente síntomas atípicos".

"La forma más frecuente de presentación de un infarto es el dolor opresivo en el centro del pecho que se puede irradiar hacia la mandíbula o el brazo izquierdo pudiendo asociarse con sudoración. Sin embargo, casi un 50% de las mujeres no presentan este cuadro típico, sino que pueden presentar opresión en el

cuello o brazo, dolor abdominal, náuseas o dificultad para respirar. Esto hace que sea más difícil de reconocer y retrasa la consulta, al igual que dificulta el diagnóstico al momento de la consulta", dijo la especialista.

La cardióloga destacó que cuando las mujeres sufren un infarto "presentan mayor riesgo de muerte que los hombres".

"Esto se debe principalmente a que ocurre a edades mayores que en los hombres, en la que pueden sufrir otras enfermedades asociadas. También a que consultan más tardíamente al subestimar los síntomas y no relacionarlos con la presencia de enfermedad coronaria", añadió.

Por tal motivo, Candiello destacó la importancia de "conocer los factores de riesgo cardiovascular y de los síntomas que pueden atribuirse a las enfermedades cardiovasculares".