Quilmes ganó el Cuadrangular Deportes 13/03/2017 Redacción Leer mas ...

En la noche del viernes, el anfitrión Argentino Quilmes fue el ganador del “Cuadrangular de los Centenarios” que se llevó a cabo en el Agustín Giuliani, al vencer en la final a Libertad de Sunchales por 2 a 1 para quedarse con el trofeo. Franco Semino y Alexis Zamar anotaron los tantos del Cervecero, mientras que Diego Pariani convirtió el gol de los Tigres. Por su parte, 9 de Julio goleó por 5 a 0 a Atlético y finalizó en el tercer lugar. Luis Boiero, Carlos Cano -2-, Guillermo Funes y Federico Alustiza anotaron para el León rafaelino. Cabe recordar que en la primera jornada, Quilmes había derrotado 2 a 0 al “9” y Libertad le había ganado por penales a la Crema.

Quilmes, entrenado por Marcelo Schatzle, alistó a Astrada, Sánchez, Muriel, Bracaccini y Semino; Sala, Olmos, Rodríguez y Parra; Zamar y Eberhardt. En tanto, Libertad, conducido por Gonzalo Bauducco, formó con Salvagiot, Forni, De Marco, Gorosito y Arce; Góngora, Raminelli, Urquiza y Rolón; Monserrat y Pariani. Por su parte, el “9”, entrenado por Maxi Barbero, alistó a Maina; Canavessio, Cabral, Taborda y Velazco; Cano, Rodríguez y Funes; Valsagna; Muñoz y Boiero. Mientras que la Crema, donde el Nano Clementz vuelve a ser el DT, formó con Dormich; Ortiz, Ferrero, Meyer y Tosetto; Romero, Zilli y Bonada; Avila; Quadrini y Peralta.

Este certamen sirvió de preparación para el Torneo Apertura del Grupo A liguista que se pondrá en marcha el próximo fin de semana. El detalle de la primera fecha es el siguiente: Ben Hur vs. Peñarol; Sportivo vs. Ramona; Atlético vs. Libertad; Florida vs. La Hidráulica; Unión vs. Humberto; Brown vs. Quilmes y Ferro vs. 9 de Julio. Este año, 14 equipos lucharán por obtener la Copa Challenger “Américo Lito Maina” que hoy está en manos de Libertad. El peor promedio descenderá a Primera B, en tanto que el anteúltimo promedio jugará una Promoción.