La confesión de Solari sobre sus recitales Nacionales 13/03/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Carlos el "Indio" Solari había confesado en un documental del problema que había en sus recitales por el público que va igual sin entradas y en caso de no poder entrar "arman quilombo y te cortan las calles". "Me da miedo el hecho de que el sold out (entradas agotadas) para mi público no existe. Van igual a cortar la avenida y arman quilombo para entrar", sostuvo Solari durante un tramo de una entrevista con Mario Pergolini, que fue usado para el documental Tsunami.

Con una mezcla de resignación e indignación el "Indio" indicó que el público que lo sigue no es de esos que "ven por televisión que se agotaron las entradas y se quedan en la casa" y recordó un hecho ocurrido en el estadio Obras Sanitarias. "Nos pasó cuando tuvimos el récord de recitales en Obras, que le adjudicaron a otro grupo, donde (los fanáticos sin entradas) cortaron la Avenida Del Libertador para poder ingresar", completó.

Una revisión de archivo permite descubrir las sombras que se proyectan sobre la historia de las bandas musicales integradas por Indio Solari, debido a varias muertes que debieron lamentarse en torno de sus actuaciones, tanto como solista como cuando lideraba "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota".

Con la banda disuelta, el Indio Solari fue quien acaparó la mística que rodeó al grupo platense durante su historia. Las multitudes que convoca no siempre se comportan de manera ordenada y si a eso se suma el hacinamiento, todo se complica, como fue el caso de este fin de semana en Olavarría.