Para Saglione, el acueducto se podría iniciar hacia finales de año

El Ministro de Economía de la Provincia, Gonzalo Saglione, se mostró confiado en poder concretar la llegada del crédito de 80 millones de dólares provenientes del Fondo de Abu Dhabi para financiar la construcción del acueducto desde Desvío Arijón hasta Sunchales, pasando por nuestra ciudad. En tal sentido, indicó que si se le da el visto bueno entre mayo y junio de este año, para finales de este año podría comenzar efectivamente la tan ansiada obra.

En diálogo con "Algo dirán" (radio Galena, 94.5 Mhz), indicó que "nos volvimos muy tranquilos de la gira por Dubai y Abu Dhabi, porque en la reunión pudimos tomar contacto directo con el Director General del Fondo, junto con el Director de Operaciones y los dos funcionarios que habían visitado el año pasado la Provincia. Fue una reunión muy provechosa, en la cual pudimos saber que el trámite está debidamente encaminado y que solo resta se reúna el Directorio Ejecutivo del organismo, que es el que formalmente da aprobación a las operaciones de financiamiento para que nuestro préstamos quede operativo. Esto estaría ocurriendo en el transcurso de los próximos meses, a más tardar entre mayo o junio de este año".

Por otra parte, indicó que "tuvimos la posibilidad de charlar sobre el pliego licitatorio, que ya les hemos enviado, y que están evaluando. En poco tiempo más también tendría lo que técnicamente se conoce como 'no objeción'. El préstamo todavía no está operativo. Avanzamos para ir ganando tiempo con el pliego licitatorio".

Con respecto a las demoras (se esperaba que fuera aprobado a finales del año pasado) de la definición, indicó que en realidad, no se aprobó todavía porque no hubo la reunión del Directorio Ejecutivo, desde la fecha en que estaba en condiciones de ser aprobado. "No es que quedó fuera del temario. Cuando se llega a esta instancia del proceso, no hay ningún caso en la historia del organismo, que no haya tenido un tratamiento favorable. Es por eso que la mirada que quedó tras la reunión es que solamente queda esperar la convocatoria del Directorio", comentó.

El crédito a tomar implica unos 80 millones de dólares, por el 50% del valor de la obra. El resto, lo aporta la Provincia con recursos propios. ¿Podría adelantarse la obra con los dineros santafesinos? Para Saglione, esto no es posible: "uno contrata la totalidad de la obra -en nuestro caso, está diseñado en 5 tramos, para que podamos tener un avance en paralelo en 5 frentes de obras-, un porcentaje de cada tramo está aportado por el crédito y otro tanto por la provincia. Si adelantara contratos, por fuera de la operación del crédito, no sería tomado en cuenta como una contraparte local", respondió el Ministro. Y agregó: "lo que se pudo hacer, en tren de ganar tiempo, es redactar los pliegos de los cinco lotes y remitirlos al Directorio, cosa de que cuando esté operativo el crédito, ya se pueda licitar".

¿Cuánto tiempo pasaría, entonces, desde que salga el crédito hasta que se licite? "El llamado sería inminente contra la aprobación del crédito. Después quedarían cuestiones administrativas, que puede ser un plazo más o menos cortos. Son pasos administrativos que hay que dar con cualquier otro organismo internacional", sentenció. En tal sentido, marcó que "si se da dentro de los plazos que estamos previendo, podríamos estar en obra en el presente año, para finales de 2017".

Las arcas provinciales, ¿están en condiciones de afrontar una inversión de 80 millones de dólares? Para Saglione, sí. "Definitivamente, es un proyecto muy ambicioso y supone un esfuerzo del Gobierno Provincial. De hecho, va a ser la licitación de obra más importante de los últimos años. Estamos hablando de 1.500 millones de pesos", dijo y comparó esta obra a la transformación en autopista de la ruta nacional 19. "Estuve a cargo de la Unidad Ejecutora. Esa obra la hicimos con financiamiento del Banco Mundial y en su conjunto era de similares características de la segunda etapa del acueducto de Desvío Arijón. En aquella oportunidad, lo que entregó el BM, era superior a este aporte que da el Fondo de Abu Dhabi".