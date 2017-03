Procrear: créditos a 30 años y cuotas de $ 2.500 por cada millón otorgado Nacionales 12/03/2017 Redacción El Presidente consideró que el programa de créditos hipotecarios, con las modificaciones incorporadas, es "una revolución". Y consideró que "cambiar es incómodo y cuesta después de muchos años de mentiras".

Ampliar FOTO NA MACRI. Durante la presentación del nuevo Procrear junto a Dujovne, Vidal y Frigerio.

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El presidente Mauricio Macri relanzó ayer el programa de créditos hipotecarios Procrear con mayores plazos y montos y aseguró que se trata de "algo histórico", al tiempo que habló de "imperfecciones" en el anterior sistema que, según dijo, "terminaba financiando casas en barrios cerrados". Luego de que el programa crediticio pase de la órbita de la Anses a la del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, el mandatario destacó que "por cada millón de pesos de préstamos la cuota será de 2.500 por mes".

"Es algo histórico. Una revolución para el crédito hipotecario. Es hacer las cosas que hace mucho que no se hacía. Hay una enorme cantidad de argentinos que no tienen su casa propia, porque las múltiples inestabilidades que ha tenido la Argentina le impidió acceder a un crédito", sostuvo.

En el partido bonaerense de San Miguel, el jefe de Estado anunció las modificaciones en el programa de créditos que ahora estará en la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. En ese sentido, precisó que el Procrear apunta a las personas que perciben "hasta cuatro sueldos básicos, que históricamente no han podido acceder a esas herramientas". Actualmente, el Salario Mínimo, Vital y Móvil es de 8.060 pesos, por lo que podrán acceder aquellos que reciban ingresos de hasta 32.240 pesos. Acompañado por los ministros del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; y de Hacienda, Nicolás Dujovne; y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, Macri indicó que se trata de "una política que venía funcionando del Gobierno anterior" pero que ahora será "orientada más a los que realmente lo necesitan".

En este sentido, el Presidente sostuvo que anteriormente el sistema tenía "algunas imperfecciones en los sorteos y proyectos que se decidieron" por los cuales "Procrear terminaba financiando casas en barrios cerrados". Respecto de los cambios introducidos en el programa crediticio, el Presidente resaltó que el "elemento fundamental y dinamizador" es que "el Banco Nación se ha sumado con 30 mil millones de pesos más, lo que permite más que duplicar lo que se va a ofrecer en créditos".

"Lo revolucionario de este crédito es que por cada millón de pesos de crédito la cuota va a ser 2.500 pesos mensual a 30 años, porque el Estado subsidia 400 mil pesos", agregó. Por su parte, la referente del PRO resaltó que los beneficiarios de la decisión del Gobierno son los "millones de argentinos que hace tantos años que están soñando con su casa".

"Estoy muy orgullosa de que el Gobierno nacional les pueda ofrecer ahora esta oportunidad", agregó la mandataria provincial, quien subrayó las "peleas incómodas, difíciles y que cuestan" que está dando ella en la Provincia y Macri en la Nación. En el mismo sentido, Frigerio reiteró que el objetivo del relanzamiento apunta a que "cada vez más familias puedan acceder a una vivienda propia". Y destacó que otorgar “créditos a 30 años no ha ocurrido nunca en la Argentina”, y aseguró que “eso es posible porque claramente estamos venciendo el flagelo de la inflación”.