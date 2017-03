“Estamos con mucho optimismo” Deportes 12/03/2017 Martin Ferrero El entrenador de la "Crema" aseguró que tuvieron el tiempo suficiente para llegar de la mejor manera y poder recuperar a varios que venían con lesiones. “Si el semestre pasado hicimos una buena campaña, este tiene que ser excelente para quedarnos en primera”, apuntó Juan Manuel Llop.

Ampliar FOTO LA OPINION ULTIMO ENTRENAMIENTO. / La "Crema" trabajó ayer por la mañana en el estadio y por la noche viajó a Mar del Plata.

Atlético de Rafaela, como el resto de los equipos de Primera tuvo una extensa pretemporada. A todos, ese tiempo, les sirvió para llegar al punto de como quieren sus respectivos entrenadores. Y en el caso de la ‘Crema’, poder recuperar a varios que habían terminado el 2016 con diferentes lesiones.

“Estamos bien, con muchas intenciones buenas, con mucho optimismo, el grupo en general está muy bien”, señaló el entrenador ‘albiceleste’ Juan Manuel Llop.

El DT sabe que Aldosivi llega entonado tras el buen rendimiento que tuvo en los juegos de verano, ganándole a Boca y a River, y cree que la clave del partido estaría en “agarrarlos descompensados”, y explicó: “Cuando ellos te presionan, buscar los espacios, tenemos que tener mucha movilidad, no equivocarnos en mitad de cancha, en la organización y en el pase profundo, ahí le podemos hacer daño. Es un equipo que presiona cuando pierden el balón, tenemos que tener una buena lectura del partido”.

Atlético comienza el 2017 con dos juegos de visitante, Mar del Plata (lunes a las 19 con arbitraje de Beligoy) y Sarandí (lunes 20/03) y con la necesidad, imperiosa, de sumar puntos para tratar de salir del fondo de la tabla de los promedios. “Dependemos de nosotros, tenemos que hacer lo nuestro y los otros resultados, por decantación se terminan dando”, apuntó ‘Chocho’.

“Si se puede sacar los seis sería fantástico, nosotros necesitamos los seis, pero primero vamos por la primera final y ojalá se saque lo que se pueda y que los otros resultados ayuden. Aldosivi es un rival semi-directo, ya que divide diferente, y Arsenal es directo total, entonces tenemos que sumar muchos puntos”, declaró Llop y luego advirtió: “Si el semestre pasado hicimos una buena campaña este tiene que ser excelente para quedarnos en primera".

Luego Llop hizo referencia al cambio de último momento con la inclusión de Eros Medaglia en lugar de Teodoro Paredes. “Es algo que lo veníamos trabajando, probando y hoy quizás Teo no esté al 100%, y va a ser un partido muy intenso, muy agresivo el que vamos a jugar entonces preferimos jugar con Medaglia por afuera y Carniello adentro”. Y en relación al exVélez, que se ganó su lugar, el entrenador contó: “Sí, hizo una buena pretemporada Medaglia, le fue muy bien, pero más allá de la salida la situación se presenta porque Teo no está 100x100, nuestra defensa, con Oscar, Paredes, Campi y Abero fue buena, lo que hicieron el semestre pasado fue bueno, yo buscaba mantener eso pero para este partido optamos con jugar como lo veníamos trabajando”.



TODO CONFIRMADO

Atlético de Rafaela se entrenó ayer por la mañana en el estadio Monumental, en donde el DT dispuso de algunos trabajos de pelota parada y en el equipo titular estuvo Eros Medaglia, pasando Oscar Carniello a la zaga y saliendo Teodoro Paredes (irá al banco).

Para jugar mañana ante Aldosivi (19 hs TV Pública), la ‘Crema’ saldrá a cancha con Lucas Hoyos, Medaglia, Carniello, Gastón Campi y Mathías Abero; Gabriel Gudiño, Emiliano Romero, Diego Montiel y Kevin Itabel; Ramiro Costa y Mauro Albertengo.

En tanto que en el banco de suplentes estarán: Ramiro Macagno, Paredes, Lucas Pittinari, Angelo Martino, Robin Ramírez, Leandro Díaz y Fernando Luna.

Por su parte la Reserva jugará el próximo martes, a las 9 hs, y de los jugadores que forman parte del plantel profesional bajarán Macagno, Blondel, Baroni, Ferrero, Soloa y Navas.