Las mujeres del PRO salieron a tocar timbre

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la secretaria de Relaciones Parlamentarias, Paula Bertol, y la titular del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez, encabezaron ayer el primer timbreo nacional de Mujeres PRO que se realizó en varios distritos del país en tanto que la diputada nacional por Santa Fe, Gisela Scaglia recorrió Rafaela junto a la concejal Carina Visintini.

"La gente nos pidió que no aflojemos. Todos estamos haciendo un gran esfuerzo porque sabemos que esta vez el cambio es de verdad para que la Argentina siga creciendo", subrayó la legisladora que viajó por la mañana desde su Gálvez natal hacia esta ciudad y se quejó por el mal estado de las rutas.

En su cuenta de Twitter, Scaglia fue subiendo fotos de sus actividades en Rafaela. "María nos dice que sigue confiando y apostando al Cambio", sostuvo en tanto que retrató la jornada junto a Visintini y un grupo de mujeres en la Plaza 25 de Mayo de esta ciudad. "Todos los días colaboramos y nos esforzamos para que Argentina siga creciendo", declaró la diputada nacional.

El ala femenina del partido que lidera el presidente Mauricio Macri replicó así una de las actividades proselitistas características del PRO, a la que se han sumado la UCR y la Coalición Cívica desde la conformación de la alianza Cambiemos.

Junto a Bullrich, Bertol y Tuñez, las diputadas nacionales Cornelia Schmidt Liermann y María Lopardo y la subsecretaria de SEDRONAR, Lidia Saya, dialogaron con vecinos en la Capital Federal. "Escuchar nos da la oportunidad de recordar siempre que nuestro deber es con la gente. Hoy volvió a quedar clara la solidaridad que sentimos las mujeres entre nosotras y cómo juntas ayudamos a formar una cadena que nos complementa", aseguró Bertol durante la recorrida.



ELOGIOS DE PEÑA

A CARRIO

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, subrayó ayer que la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, "tiene que estar en el Congreso, claramente", aunque resaltó que "falta muchísimo todavía para el cierre de listas". "Hoy el eje no pasa por lo electoral. Falta muchísimo todavía para el cierre de lista. Con los problemas y desafíos que tenemos que tenemos...", sostuvo el ministro coordinador, quien no obstante reconoció que "eso no quiere decir que lo electoral no sea un tema a tener en cuenta".

En diálogo con Radio Mitre, el referente del PRO se refirió a los dichos de la diputada nacional sobre el panorama electoral y la definición de candidatos de la alianza oficialista Cambiemos y resaltó que "ella no está ejerciendo la tarea de Gobierno" y "es una dirigente que tiene el derecho de poder plantear" su posición.