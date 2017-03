Comienzan más obras en Colonia Margarita Región 12/03/2017 Redacción El presidente comunal, Daniel Arcidiacono, anticipó que la próxima semana se inicia la construcción de cordón cuneta. Y que proyecta un nuevo edificio de la Comuna junto al centro de salud y salón de usos múltiples.

ARCIDIACONO. Destacó diversos proyectos en marcha de su gestión. HISTORICO. La visita de Lifschitz la semana pasada.

El presidente de la Comuna de Colonia Margarita, Daniel Arcidiacono, anticipó que en los próximos días comenzará la construcción del cordón cuneta en las calles de la localidad del sur del departamento Castellanos. "Vamos a financiar esta obra que sin duda modificará la estética del pueblo con los 934 mil pesos que nos entregó el gobernador, Miguel Lifschitz, en concepto de obras menores. Estamos muy conformes con este aporte para mejorar el lugar en el que vivimos 500 personas", subrayó durante una entrevista con LA OPINION.

"Hemos tenido la satisfacción de recibir al Gobernador hace una semana cuando nos visitó para participar en las fiestas patronales en honor a Santa Margarita de Cortona. Llegó para estar media hora y finalmente se quedó a cenar junto a su esposa Clara, lo cual para nosotros fue un gesto muy importante. Más aún porque nos entregó casi un millón de pesos para financiar la construcción de cordón cuneta", sostuvo Arcidiacono. "La Provincia ya nos viene ayudando muchísimo con diferentes aportes a partir de gestiones que la Comuna realiza desde la oficina del senador departamental, Alcides Calvo", remarcó el funcionario.

Arcidiacono destacó que "el Gobierno provincial, a pesar de ser de otro signo político que el de la Comuna, nos atiende, nos da respuestas y eso la gente de Margarita lo reconoce. Habla muy bien del Gobernador". "El 20 de diciembre de 2015 fue mi primera reunión con el Gobernador, cuando puede plantear la necesidad de hacer la ruta provincial 63. Tuvimos muchas reuniones con el ministro José Garibay. Hicimos gestiones junto a las comunas de San Vicente y de María Juana. Somos tres presidentes comunales de tres partidos distintos pero empujamos en la misma dirección. Y un año después la obra se licitó", expresó conforme con el balance parcial de su gestión.

"Con esta obra de cordón cuneta va a cambiar el pueblo en su aspecto urbano, al igual que con la pavimentación de la Ruta 63. Además estamos por inaugurar una plaza saludable con el equipamiento necesario para realizar ejercicios. Tenemos casi terminada la red domiciliaria de agua potable por ósmosis inversa y en este caso le solicitamos al Gobernador una ayuda para poder terminar esta obra que incluye la colocación de 60 medidores", resaltó el presidente comunal.

Además, puntualizó que su gobierno adquirió "una camioneta casi nueva, una volcadora, una máquina de cortar pasto" a la vez que "se están reparando máquinas y estamos gestionando la adquisición de una retropala, una herramienta importante". "El pueblo no tenía ni iluminación en la vía pública y ahora hemos colocado más de 60 luminarias", agregó.

Y eso no es todo. Arcidiacono, quien lamentó haber "recibido una Comuna devastada, expresó que gestiona recursos que permitan reparar la sede de la Comisaría cuya estructura quedó seriamente afectada por las inundaciones y que proyecta "construir un nuevo edificio de la Comuna en un terreno propio ubicado frente a la sede actual, donde aspiramos a sumar el dispensario y el piso del Salón de Usos Múltiples".

"Soy industrial, no político. Pero decidí poner el hombro para recuperar el pueblo al que quiero como propio ya que hace 20 años que me radiqué", concluyó mientras reitera su agradecimiento al gobernador Lifschitz por su visita al pueblo para compartir "con nuestra gente la fiesta patronal que además destinará la recaudación para dos escuelas".